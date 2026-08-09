U skladu sa aktuelnom hidrološkom i meteorološkom situacijom, zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije sa vanrednih sednica održanih 30.07 i 03.08, i najavljenim dugotrajnim toplotnim talasom, dana 6. avgusta 2026. godine u prostorijama Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac održan je sastanak proširenog Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara – Gradskog Štaba za vanredne situacije grada Kruševca.

Sastankom je predsedavao komandant Gradskog štaba za vanredne situacije – gradonačelnik grada Kruševca Ivan Manojlović, a prisustvovali su predstavnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac, Sektora za vanredne situacije – Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, Policijske uprave Kruševac, Crvenog krsta Kruševac, Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, kao i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava „Zmaj“ i „Jasika“.

Na sastanku je analizirana trenutna bezbednosna situacija na teritoriji grada Kruševca sa aspekta opasnosti od požara na otvorenom prostoru, posledice dugotrajne suše i visokih temperatura, kao i stanje raspoloživih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta subjekata sistema zaštite i spasavanja.

Posebna pažnja posvećena je stanju opremljenosti i operativnoj spremnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava „Zmaj“, „Jasika“ i „Veliki Šiljegovac“.

U prethodnom periodu, zahvaljujući podršci Grada Kruševca, realizovane su značajne mere usmerene ka jačanju dobrovoljnog vatrogastva, među kojima su obezbeđivanje besplatnog gradskog prevoza za pripadnike operativne jedinice dobrovoljnih vatrogasnih društava, besplatnih ulaznica za gradski bazen, pozorišne predstave i bioskopske projekcije. Istaknuto je da će Grad i u narednom periodu nastaviti da pruža podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima kroz definisanje i uvođenje novih mera podsticaja, sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta, motivisanja postojećih članova i privlačenja novih volontera.

Na sastanku je ukazano i na problem nesavesnog parkiranja vozila, naročito na trotoarima i pristupnim saobraćajnicama, što u pojedinim slučajevima značajno otežava ili onemogućava pristup vatrogasno-spasilačkih, hitnih i drugih interventnih vozila stambenim objektima i mestima intervencije. Ocenjeno je da je neophodno intenzivirati kontrolu nepropisnog parkiranja i kontinuirano ukazivati građanima na značaj obezbeđivanja prohodnosti pristupnih puteva za hitne službe.

Učesnici sastanka su, analizirajući postupanje nadležnih službi prilikom požara koji je prethodnog dana izbio u naseljenom mestu Vitanovac, ukazali na značaj blagovremenog, potpunog i kontinuiranog obaveštavanja i izveštavanja komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije – gradonačelnika, kao i Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije. Ocenjeno je da je neophodno dosledno primenjivati propisane procedure izveštavanja, kako bi Gradski štab za vanredne situacije raspolagao pravovremenim informacijama neophodnim za praćenje stanja, koordinaciju aktivnosti i, po potrebi, preduzimanje dodatnih mera i angažovanje raspoloživih kapaciteta.

Takođe je naglašena potreba za nastavkom preventivnih aktivnosti putem sredstava javnog informisanja, sa posebnim apelom građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne spaljuju strnjiku, biljne ostatke i otpad, kao i da svaki uočeni požar bez odlaganja prijave nadležnim službama. Istovremeno, upućen je poziv svim zainteresovanim građanima da se uključe u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i na taj način doprinesu većoj bezbednosti lokalne zajednice.

Nakon razmatranja svih pitanja, doneti su sledeći zaključci:

Operativne jedinice dobrovoljnih vatrogasnih društava „Zmaj“, i „Jasika“ stavljaju se u visok stepen pripravnosti tokom trajanja perioda povećane opasnosti od požara. Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su da izvrše proveru ispravnosti vozila, opreme i sredstava za gašenje požara, kao i da obezbede njihovu stalnu operativnu ispravnost. Vatrogasno-spasilačka jedinica, Sektor za vanredne situacije, dobrovoljna vatrogasna društva i ostali subjekti sistema zaštite i spasavanja nastaviće svakodnevnu koordinaciju i razmenu informacija o stanju na terenu. Nalaže se svim nadležnim subjektima sistema zaštite i spasavanja da, u slučaju većih požara i drugih vanrednih događaja, postupaju u skladu sa propisanim procedurama obaveštavanja i izveštavanja, uz blagovremeno dostavljanje informacija Gradskom štabu za vanredne situacije, odnosno komandantu Štaba – gradonačelniku, kao i Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije, radi pravovremenog praćenja situacije, koordinacije aktivnosti i donošenja eventualnih dodatnih mera. Nalaže se JKP „Vodovod Kruševac“ da bez odlaganja pristupi proveri, popravci i stavljanju u funkciju svih nadzemnih hidranata na teritoriji grada Kruševca. Organizovati pojačana dežurstva i povećan stepen pripravnosti svih službi od značaja za zaštitu i spasavanje. Preko lokalnih sredstava javnog informisanja kontinuirano upućivati apele građanima na racionalno ponašanje, potrošnju pijaće vode i električne energije, tokom perioda visokih temperatura, zabranu paljenja vatre na otvorenom prostoru i obavezu blagovremenog prijavljivanja požara. U saradnji sa Policijskom upravom, Komunalnom milicijom i drugim nadležnim službama intenzivirati mere usmerene na sprečavanje nepropisnog parkiranja vozila kojim se onemogućava pristup interventnih službi. Nastaviti sa merama podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima i pripremiti predloge novih podsticaja radi daljeg jačanja dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji grada Kruševca. Uputiti javni poziv zainteresovanim građanima da se uključe u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i doprinesu razvoju sistema zaštite i spasavanja. Predložiti da se na prvoj narednoj sednici Skupštine grada Kruševca razmatra Predlog odluke o izmenama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca, koji je Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije dostavilo načelniku Gradske uprave dana 19.11.2025. godine, a kojim se preciznije uređuje odgovornost za zabranu paljenja otpadnog materijala na otvorenim površinama, vlasnika i korisnika parcela, u cilju smanjenja rizika od izbijanja i širenja požara. Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije pratiće realizaciju navedenih zaključaka i, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenjem za vanredne situacije u Kruševcu, Policijskom upravom Kruševac i drugim nadležnim subjektima sistema zaštite i spasavanja, redovno izveštavati komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije o stanju na terenu, preduzetim merama i realizaciji donetih zaključaka.