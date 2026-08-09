Kruševac je pokrenuo izradu plana za rekonstrukciju Jasičkog mosta preko Zapadne Morave.

Grad Kruševac stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije Jasičkog mosta, kojim se stvaraju planski uslovi za rekonstrukciju mosta preko Zapadne Morave i njegovo prilagođavanje povećanom intenzitetu saobraćaja nakon izgradnje Moravskog koridora.

Kako se navodi u planskom dokumentu, realizacija auto-puta E-761 i buduće petlje Kruševac zapad značajno je povećala frekvenciju saobraćaja preko postojećeg mosta, zbog čega sadašnji profil više ne zadovoljava potrebe bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja.

Plan obuhvata postojeći Jasički most na državnom putu IIA-183, koji povezuje Kruševac sa naseljem Jasika preko Zapadne Morave, kao i delove okolnog priobalja i rečnog korita.

Predviđeno je da se kroz izradu plana definišu uslovi za rekonstrukciju mosta, unapređenje njegove nosivosti i bezbednosti, kao i formiranje novog putnog profila koji će omogućiti nesmetano odvijanje teretnog, tranzitnog i lokalnog saobraćaja.

Planskim smernicama predviđeno je da rekonstruisani most dobije dve saobraćajne trake za dvosmerni saobraćaj, posebnu biciklističku stazu, jednostranu ili obostranu pešačku stazu, kao i funkcionalnu i dekorativnu rasvetu. Konstrukcija mosta trebalo bi da omogući i prolazak neophodnih infrastrukturnih instalacija.

U dokumentu se navodi da postojeći most predstavlja usko grlo zbog nedovoljne širine kolovoza, ograničene preglednosti i neadekvatnih priključaka na lokalnu putnu mrežu. Kao dodatni izazovi istaknuti su uticaj velikih voda Zapadne Morave, erozija rečnog korita i potreba za izgradnjom zaštitnih obaloutvrda radi očuvanja stabilnosti mosta.

Planom je predviđeno i usklađivanje buduće rekonstrukcije sa već realizovanim infrastrukturnim objektima u zoni Moravskog koridora, kao i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za realizaciju projekta.

Jasički most izgrađen je 1928. godine kao deo ratne odštete posle Prvog svetskog rata. Tokom NATO bombardovanja 1999. godine pogođen je sa dva projektila, nakon čega je bio van funkcije, a saobraćaj se privremeno odvijao preko pontonskog mosta. Obnovljen je 2000. godine, a danas predstavlja jednu od ključnih saobraćajnih veza između Kruševca i više od 30 naselja na levoj obali Zapadne Morave.

Plan je na ranom javnom uvidu do 24.08 2026 godine. I kakao navodi Grad lruševac i sekretarijat za urbanizam

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije “Jasički most” u Kruševcu obaviće se na zvaničnoj internet stranici Grada Kruševca – http://www.krusevac.ls.gov.rs – javni pozivi, u holu zgrade Gradske uprave Grada Kruševca, Ul. Gazimestanska br. 1, kao i u kancelariji br. 3 svakog radnog dana, počev od 04.08.2026. godine do 24.08.2026. godine, u periodu od 7:30 do 15:30 h.

Sva zainteresovana lica mogu podneti primedbe i sugestije na izloženi elaborat, u toku trajanja ranog javnog uvida, u prijemnoj kancelariji br. 31 Gradske uprave Grada Kruševca, u pisanoj formi, kao i elektronskim putem na urbanizam@krusevac.rs, zaključno sa 24.08.2026. godine, piše u oglasu Grada Kruševca.