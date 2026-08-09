APEL NA GRAĐANE POVODOM PROGLAŠENOG CRVENOG METEOALARMA I EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA

Povodom proglašenog crvenog meteoalarma i ekstremno visokih temperatura koje značajno povećavaju rizik od izbijanja i brzog širenja požara, apelujemo na sve građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez. Pozivamo građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljne ostatke, korov i strnjišta, niti da na bilo koji način koriste otvoreni plamen na mestima gde postoji opasnost od izbijanja požara. Podsećamo da je spaljivanje strnjišta i biljnih ostataka nakon žetve zabranjeno zakonom, a ovakvo neodgovorno ponašanje može izazvati požare sa nesagledivim posledicama po živote ljudi, imovinu, poljoprivredna dobra i životnu sredinu. Dovoljna je i najmanja nepažnja da, usled visokih temperatura i vetra, dođe do brzog širenja vatre i nastanka velike materijalne štete.

Apelujemo na građane da budu odgovorni, da ne bacaju opuške i druge zapaljive materijale u prirodu, kao i da svaki uočeni požar ili dim bez odlaganja prijave nadležnim službama na broj 193 ili 112.

Samo zajedničkim odgovornim ponašanjem možemo zaštititi ljudske živote, prirodu i imovinu i sprečiti nastanak požara u ovom periodu povećanog rizika.