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Društvo Vesti

URUČENE ODLUKE O DOBIJANJU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE PO LOKALNOM AKCIONOM PLANU ZAPOŠLJAVANJA

ByGoran Nikolić

avg 6, 2026

U Mozaik sali gradske uprave Кruševac upriličeno je svečano uručenje Odluka o dobijanju subvencija za samozapošljavanje po Lokalnom akcionom planu zapošljavanja, čime je nastavljena dugogodišnja saradnja Nacionalne službe zapošljavanja i grada Кruševca, a u cilju jačanja privrede i otvaranja novih radnih mesta.

Bespovrtna sredstva u iznosu od po 380.000 dinara, za pokretanje sopstvenog posla, dobiće sedamdeset dva od ukupno 140 prijavljenih lica.

Za program samozapošlavanja ove godine je opredeljeno ukupno 27,5 miliona dinara, od čega je iz budžeta grada Кruševca izdvojeno 14 miliona, a 13,5 iz republičkog budžeta.

By Goran Nikolić

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