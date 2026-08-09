Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

ByGoran Nikolić

avg 7, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, efikasnim operativnim radom, uhapsili su D. S. (1961) iz Batočine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u
promet opojnih droga.

Policija je na području Kruševca u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašla pet kesa sa oko 5,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden tužiocu.

By Goran Nikolić

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