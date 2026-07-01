FENOMENALAN USPEH KIK-BOKS KLUBA „CAR LAZAR“ NA PRVENSTVU SRBIJE U K1 DISCIPLINI

Na Vidovdan, Dan grada Kruševca i dan kluba Kik-boks kluba „Car Lazar“ iz Kruševca, oovaj klub je ostvario izuzetan rezultat na Državnom prvenstvu Srbije u K1 disciplini, koje je održano u Rakovici, u Beogradu.

Boje kluba branila su četiri juniora, a učinak je bio više nego impresivan – osvojene su tri medalje, od čega dve zlatne i jedna bronzana.

Posebno se istakao Luka Maksimović, koji je treći put uzastopno postao prvak države i još jednom potvrdio svoj kvalitet osvajanjem zlatne medalje. Do najvišeg odličja stigla je i Una Piperac, koja je takođe dominantno osvojila zlato u svojoj kategoriji.

Bronzanu medalju osvojio je Viktor Dašić, dok je Nemanja Lukić ovog puta ostao bez medalje, ali je i njegov nastup dao značajan doprinos ekipnom uspehu kluba.

Ovim rezultatima Kik-boks klub „Car Lazar“ još jednom je potvrdio da se nalazi u samom vrhu srpskog kik-boksa, posebno kada je reč o juniorskoj konkurenciji. Iz Kik-boks kluba „Car Lazar“ poručuju da nastavljaju još jače u narednim izazovima.

Čestitamo svim takmičarima i stručnom štabu na ostvarenom uspehu!!