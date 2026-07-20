SNAŽNA PODRŠKA U ŽUPI: VIŠE OD 2.000 GRAĐANA NA SKUPU SNS-A U DONJEM STUPNJU

U selu Donji Stupanj, u opštini Aleksandrovac, održan je veliki skup Srpske napredne stranke koji je okupio oko 2.000 simpatizera i aktivista iz ovog dela Rasinskog okruga. Sa skupa su poslate poruke o važnosti nastavka velikih infrastrukturnih projekata, ekonomskom progresu i očuvanju stabilnosti zemlje.

Okupljenim građanima obratio se član Predsedništva Srpske napredne stranke, Bratislav Gašić, koji je izrazio veliku zahvalnost Župljanima na dosadašnjoj podršci i prepoznavanju rezultata. Gašić se u svom obraćanju osvrnuo na postignute rezultate u proteklom periodu, ističući da su stabilna ekonomija i investicije ključni za budućnost svakog mesta u Srbiji. „Srbija je danas zemlja koja radi i gradi. Radili smo naporno na povećanju plata i penzija, smanjenju nezaposlenosti i izgradnji autoputeva. Naša borba za očuvanje državnih interesa i ekonomski napredak mora se nastaviti, jer građani zaslužuju stabilnu i sigurnu budućnost“, poručio je Gašić. On je ukazao na to da su predstojeći izbori prilika da se osigura kontinuitet ovakve politike i spreče pokušaji političkih blokada i destabilizacije institucija.

Poseban akcenat tokom skupa stavljen je na dalji razvoj Rasinskog okruga i opštine Aleksandrovac. Istaknuto je da je cilj stranke dalji rad na projektima koji direktno utiču na svakodnevni život građana. Nastavak ulaganja u lokalne puteve i komunalnu mrežu u Župi. Naglašeno je da lista Srpske napredne stranke u velikoj meri pruža šansu mladim ljudima i studentima, koji će biti nosioci budućeg razvoja. Plan je da se ravnopravno podižu Aleksandrovac, Kruševac, Trstenik, Varvarin i Brus. Na kraju, Gašić je pozvao sve funkcionere i aktiviste da u kampanji pred građane izlaze isključivo sa konkretnim rezultatima i planovima za budućnost.

Skup u Donjem Stupnju završen je u pozitivnoj atmosferi, uz jasnu poruku o jedinstvu i spremnosti za predstojeće izborne izazove.