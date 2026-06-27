ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA: TREND KOJI POSTAJE SVE VAŽNIJI

Račun za grejanje ili rashlađivanje životnog prostora najbrže otkriva koliko kuća ili stan zaista čuvaju toplotu. Kada zidovi zimi ostaju hladni, a potkrovlje se leti brzo pregreva, objekat šalje jasnu poruku da mu je potrebna ozbiljnija obnova. To su razlozi zbog kojih energetska obnova domova postaje jedna od važnijih tema za vlasnike kuća, stanova, vikendica i poslovnih prostora.

Veća energetska efikasnost objekata spaja udobnije stanovanje, pametniju potrošnju energije i veću vrednost nekretnine. Dobro izvedeni radovi donose korist tokom cele godine, kroz topliji prostor zimi, prijatniju temperaturu leti i stabilniji kućni budžet. Zato se sve više domaćinstava okreće rešenjima koja čuvaju energiju, podižu komfor i čine prostor prijatnijim za život tokom cele godine.

Šta obuhvata energetska obnova domova?

Energetska obnova podrazumeva skup radova kojima se objekat dovodi u bolje energetsko stanje. To mogu biti izolacija zidova, krova, tavana i poda, zamena stolarije, ugradnja efikasnijeg grejanja, bolja regulacija temperature i uređenje ventilacije. Svaka od ovih mera ima svoju ulogu, ali najveći efekat dolazi kada se radovi planiraju redom i urade kvalitetno.

Prvi korak je procena stanja objekta. Vlasnik treba da zna kroz koje delove kuća gubi najviše toplote, gde se javlja vlaga, kakvo je stanje krova, koliko su stari prozori i da li sistem grejanja odgovara realnoj potrošnji. Takav pregled pomaže da se novac usmeri tamo gde donosi najveću korist.

Utrošena energija postaje sve važnije pitanje kućnog budžeta

Potrošnja energije sve više utiče na svakodnevne odluke domaćinstava. Kada se planira grejna sezona, prate se cene energenata, stanje instalacija i mogućnosti za uštedu. Vlasnici kuća to dobro prepoznaju, posebno kada se u jesen počne govoriti o temama kao što su troškovi grejanja. Oni najbolje znaju da se svaka promena i uloženi dinar u energetsku efikasnost kuće brzo oseti u porodičnom budžetu.

Na primer, ako domaćinstvo za grejanje godišnje izdvoji 120.000 dinara, ušteda od 30 odsto znači 36.000 dinara manje iz kućnog budžeta. Zato investicije poput zamene stolarije, izolacije tavana, ugradnje termostatskih ventila i redovnog servisiranja grejnog sistema imaju vrlo opipljiv efekat.

Finansijski gledano, energetska obnova ima sve veći značaj. Ona više nije tema samo za nove zgrade i velike investitore. Sve više vlasnika starijih kuća razmišlja kako da smanji potrošnju, produži vek objekta i obezbedi stabilnije uslove za život.

Gde objekti najviše gube toplotu?

Najveći gubici toplote obično se javljaju kroz krov, tavan, spoljašnje zidove, prozore, vrata i podove. Kod neizolovanih objekata oko 35 posto toplote gubi se kroz spoljašnje zidove. Oko 25 posto kroz krov, isto toliko kroz lošu i dotrajalu stolariju, a približno 15 posto kroz pod. To znači da hladan tavan, dotrajala stolarija ili zidovi bez dobre izolacije vrlo brzo postaju glavni razlog za veći račun za grejanje.

Kod starijih kuća dodatni problem stvaraju spojevi, pukotine, neobrađene ivice, balkonske ploče i delovi oko stolarije. Sve su to mesta koja troše energiju, iako se na prvi pogled jedva primećuju. Prvi korak je obilazak kuće tokom hladnijeg dana i provera delova stambenog prostora, posebno oko prozora i vrata, zidova u uglovima, plafona ispod tavana i poda iznad podruma ili garaže. Mesta koja su hladna na dodir obično zaslužuju prioritet pri obnovi.

Izolacija kao osnova dobre energetske obnove kuće

Kvalitetna izolacija ima ključnu ulogu u energetskoj efikasnosti doma. Krov i tavan zaslužuju posebnu pažnju, jer se kroz gornje delove objekta može izgubiti oko trećine toplote. Kod tavana se u praksi najčešće planira deblji izolacioni sloj, okvirno 10 do 20 centimetara, ponekad i više, dok se kod fasadnih zidova rešenje bira prema materijalu zida, stanju fasade i načinu grejanja prostora.

Nakon krova i tavana dolaze spoljašnji zidovi, podovi, garaže, pomoćne prostorije i delovi koji su izloženi vetru ili velikim temperaturnim razlikama. Posebnu pažnju zaslužuju mesta oko rogova, dimnjaka, instalacionih prolaza, spojeva zida i plafona, kao i delovi iznad negrejanih prostorija. Upravo na takvim površinama do izražana dolaze inovativna izolaciona rešenja kao što je kanadska pena, jer pomažu da se popune sitni prekidi i napravi kompaktniji zaštitni sloj.

Treba napomenuti da postoje dve vrste kanadske pene i da se izbor određuje na osnovu mesta ugradnje i efekta koji se želi postići.

RockSolid je zatvorenoćelijska varijanta poliuretanske pene, gušće strukture, pogodna za delove objekta gde su važni čvršći izolacioni sloj, otpornost i bolja zaštita od prodora vlage, kao što su podovi, ravni krovovi, spoljašnji zidovi ili prostori izloženi većim temperaturnim razlikama.

ThermoMax je otvorenoćelijska varijanta, lakša i mekša, pa se dobro uklapa u tavane, potkrovlja, plafone, unutrašnje zidove i kose krovove, naročito kada je važno da materijal popuni šupljine i nepravilnosti u konstrukciji.

Energetska obnova pomaže i tokom leta

Veća energetska efikasnosnt doma donosi benefite i van grejne sezone. Izolovan krov, kvalitetna fasada i dobra stolarija usporavaju zagrevanje prostora, pa se klima uređaji koriste racionalnije. Podsetimo se da smo pre samo dve godine imali rekordno toplo leto, temperature koje su prosečno bile najveće od kada se zvanično mere.

Nelagodnost izazvana visokim temperaturama i brzim zagrevanjem prostorija najlakše se osete u potkrovljima, sobama okrenutim ka jugu i prostorijama ispod ravnog krova. Upravo na tim površinama dobra izolacija može da napravi veliku razliku u svakodnevnom komforu. Kada se prostor sporije zagreva, klima radi kraće, boravak u kući postaje prijatniji i tokom najtoplijeg dela dana a vaš novac sačuvan.

Napravite dom koji pametnije troši energiju

Energetska obnova menja način na koji se prostor koristi. Kuća postaje prijatnija, računi predvidljiviji, a ulaganje vidljivo kroz svakodnevni komfor. Vrednost takvih radova raste konstantno, jer kupci i vlasnici sve više gledaju koliko objekat troši, kako se greje, kako se hladi i koliko traži dodatnog održavanja. Zato ovaj trend ima sve jače mesto u domaćinstvima širom Srbije. Dobro izolovan i pažljivo obnovljen objekat donosi mirniji budžet za energiju ali i zdraviji prostor. Ukoliko i vi razmišljate da svoj dom učinite ekonomičnijim i prijatnijim za život ne čekajte. Isplanirajte radove i iskoristite mogućnost subvencionisanja koje daju lokalne samouprave.

Fotografije:

https://unsplash.com/photos/graphical-user-interface-website-YTG6kkQweck

https://unsplash.com/photos/building-under-renovation-with-scaffolding-protective-sheeting-and-a-worker-44HfmbH9NmY

https://www.pexels.com/photo/white-thermostat-hanging-on-the-wall-7616651/

https://www.pexels.com/photo/suburban-home-construction-in-elk-grove-california-33043436