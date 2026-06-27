OBELEŽEN DAN DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, ZA NAJBOLJU OPŠTINSKU UPRAVU PROGLAŠENA OPŠTINA VRNJAČKA BANJA

Iza svakog izdatog dokumenta, elektronske usluge, upisa deteta u vrtić ili rešenja koje građani dobijaju od države, stoje ljudi čiji rad najčešće ostaje nevidljiv javnosti. Upravo njima, po prvi put u Srbiji, posvećen je Dan državnih službenika, obeležen u Palati Srbija.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ustanovilo je novu praksu obeležavanja Međunarodnog dana javne uprave – 23. juna. U svečanoj sali Palate Srbija, dodeljena su priznanja najuspešnijim institucijama i lokalnim samoupravama koje su ove godine najviše doprinele profesionalizaciji i modernizaciji sistema javne uprave.

Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave: “Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će nastaviti da ulaže u znanje, profesionalni razvoj i napredovanje državnih službenika, kroz dalje unapređenje državno-službeničkog sistema sa željom da dodatno osnaži status i položaj svih državnih službenika zato što veruje da profesionalna i motivisana javna uprava nije trošak – ona je investicija u snagu države i poverenje građana. Na kraju ovog izlaganja, dozvolite mi da kao ministar državne uprave i lokalne samouprave koji je resorno zadužen za složen proces jačanja administrativnih kapaciteta, kao preduslova za ocenu spremnosti Srbije da postane članica Evropske Unije, svim državnim službenicima izrazim iskrene čestitke povodom njihovog dana i uputim jedno veliko hvala.”

Za najbolju gradsku upravu priznanja su dobili Grad Novi Pazar i Grad Kragujevac dok je za najbolju opštinsku upravu proglašena Opština Vrnjačka Banja. Nagrađene su i institucije koje imaju ključnu ulogu u obuci i razvoju kadrova: Nacionalna akademija za javnu upravu, Pravosudna akademija i Diplomatska akademija.

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja: “Kao lokalna samouprava, mi smo prvi kontakt građana sa državom, i upravo zato je naša odgovornost najveća. Ovo priznanje nas obavezuje da lestvicu podignemo još više, da nastavimo da uvodimo inovacije i da budemo primer efikasnosti i posvećenosti.”

Nemanja Grbić, direktor Diplomatske akademije: “Ovo priznanje doživljavamo kao potvrdu značaja znanja, stručnosti i kontinuiranog usavršavanja u državnoj službi, ali istovremeno i kao obavezu da i u budućnosti nastavimo da radimo još posvećenije, odgovornije i predanije.”

Duže od dvadeset godina, Evropska unija ulaže u modernu i profesionalnu javnu upravu u Srbiji, sa ukupno oko 265 miliona evra podrške, uključujući i onu koja je namenjena razvoju i profesionalizaciji celog državno-službeničkog sistema.

Plamena Halačeva, otpravnica poslova i zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji: „Profesionalni, stručni i odgovorni državni službenici od suštinskog su značaja za izgradnju poverenja između građana i države. Oni obezbeđuju kontinuitet, štite vladavinu prava i pretvaraju javne politike u opipljiva poboljšanja u svakodnevnom životu ljudi. Državni službenici nisu samo puki administratori. Oni moraju biti i nosioci promena, čuvari kontinuiteta i partneri u izgradnji prosperitetnijeg, otpornijeg i inkluzivnijeg društva. Profesionalna javna uprava zasnovana na zaslugama i usmerena na potrebe građana ostaće jedan od najčvršćih temelja daljeg napretka Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, a EU će ostati posvećena podršci reformama koje pomažu da se javna uprava razvija, modernizuje i bolje služi građanima u lokalnim zajednicama.”

Izgradnja efikasne, profesionalne i građanima usmerene uprave jedan je od temelja reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.