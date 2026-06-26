POTPISAN UGOVOR U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava kojima su dodeljena sredstva za sufinansiranje projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta i zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini. U ime grada Kruševca, ugovor je potpisala pomoćnik gradonačelnika za energetiku, održivi razvoj i ekologiju Ana Prvanov.

Kruševac je dobio 3,3 miliona dinara za projekat ozelenjavanja zaštitne zone proširenja Novog groblja u Kruševcu.

Ministarka Pavkov je istakla da je ozelenjavanje jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje životne sredine, biodiverziteta i prilagođavanje posledicama klimatskih promena.

„Raduje me što sam imala priliku da saslušam sve predstavnike lokalnih samouprava o njihovim planovima, ali i potrebama, jer je suština da razgovaramo i nastavimo izuzetno dobru saradnju. Svako novo drvo koje zasadimo je dugoročno ulaganje u čistiji vazduh, očuvanje prirode i kvalitetniji život naših građana. Upravo zato Ministarstvo zaštite životne sredine kontinuirano ulaže u projekte ozelenjavanja širom Srbije, jer želimo da u svakoj lokalnoj samoupravi obezbedimo više zelenih površina, stvorimo uslove za kvalitetniji vazduh i otpornije ekosisteme. Za realizaciju ovih projekata dodelili smo 98,6 miliona dinara, a sredstva će biti iskorišćena za nabavku sadnica autohtonih vrsta drveća, podizanje novih i obnovu postojećih drvoreda, formiranje vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanje degradiranih površina i unapređenje javnih zelenih površina“, rekla je Pavkov.

Sredstva su dodeljena na osnovu Javnog konkursa koji je Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo, a podršku su dobili projekti 25 lokalnih samouprava: Šabac, Kikinda, Subotica, Novi Sad, Sokobanja, Kragujevac, Novi Beograd, Vranje, Kladovo, Zrenjanin, Nova Crnja, Surdulica, Vršac, Mladenovac, Bački Petrovac, Žitište, Bosilegrad, Žabalj, Kruševac, Trstenik, Sombor, Srbobran, Lebane, Stara Pazova i Vlasotince.

„Ponovićemo još jedan poziv jer je ostalo još sredstava. Lokalne samouprave su naš važan partner i podrška koju pružamo gradovima i opštinama nije samo finansijska pomoć za realizaciju pojedinačnih projekata, već deo šire strategije usmerene ka očuvanju prirodnih resursa. Kroz podizanje vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanje i uređenje javnih zelenih površina istovremeno štitimo zemljište i povećavamo otpornost na klimatske promene. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti sa snažnim ulaganjima u ozelenjavanje i zaštitu prirode širom Srbije“, poručila je Pavkov.

Tekst i fotografija: krusevac.ls.gov.rs