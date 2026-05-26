U RIBARSKOJ BANJI I OVE GODINE POPUNJENI SMEŠTAJNI KAPACITETI POPUNJENI

Smeštajni kapaciteti u SB “Ribarska banja” su popunjeni preko 90%. Tokom letnje sezone popunjenost redovno prelazi i 95%, a smeštaj se često rezerviše mesecima unapred. “Sve je već zakazano do kraja godine, rezervisano, tako da ne sumnjamo da će popunjenost biti kao i uvek”, istakao je direktor SB “Ribarska banja” Dušan Šokorac.

Ribarska Banja nudi izuzetno bogat i raznovrstan sadržaj za goste, spajajući zdravstveni oporavak, moderan velnes, aktivan sportski odmor i bogat kulturni život. Sadržaji su prilagođeni svim generacijama, pa otuda i nečudi što se u Ribarskoj banji traži mesto više.