Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U RIBARSKOJ BANJI I OVE GODINE POPUNJENI SMEŠTAJNI KAPACITETI POPUNJENI

ByGoran Nikolić

maj 25, 2026

Smeštajni kapaciteti u SB “Ribarska banja” su popunjeni preko 90%. Tokom letnje sezone popunjenost redovno prelazi i 95%, a smeštaj se često rezerviše mesecima unapred. “Sve je već zakazano do kraja godine, rezervisano, tako da ne sumnjamo da će popunjenost biti kao i uvek”, istakao je direktor SB “Ribarska banja” Dušan Šokorac.

Ribarska Banja nudi izuzetno bogat i raznovrstan sadržaj za goste, spajajući zdravstveni oporavak, moderan velnes, aktivan sportski odmor i bogat kulturni život. Sadržaji su prilagođeni svim generacijama, pa otuda i nečudi što se u Ribarskoj banji traži mesto više.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OSNOVNA ŠKOLA „BRANA PAVLOVIĆ“ U KONJUHU PROSLAVILA 205 GODINA RADA I POSTOJANJA

maj 25, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

TRAYAL KORPORACIJA UČESNIK MEĐUNARODNOG SAJMA KOPNENE I VAZDUŠNO-KOPNENE ODBRANE

maj 25, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

NA TAKMIČENJU SELA GRADA KRUŠEVCA PREDSTAVILA MESNA ZAJEDNICA JASIKA

maj 25, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

OSNOVNA ŠKOLA „BRANA PAVLOVIĆ“ U KONJUHU PROSLAVILA 205 GODINA RADA I POSTOJANJA

25.05.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

TRAYAL KORPORACIJA UČESNIK MEĐUNARODNOG SAJMA KOPNENE I VAZDUŠNO-KOPNENE ODBRANE

25.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U RIBARSKOJ BANJI I OVE GODINE POPUNJENI SMEŠTAJNI KAPACITETI POPUNJENI

25.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NA TAKMIČENJU SELA GRADA KRUŠEVCA PREDSTAVILA MESNA ZAJEDNICA JASIKA

25.05.2026. Goran Nikolić