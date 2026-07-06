SVEČANO OBELEŽEN 5. ROĐENDAN ZABAVNOG PARKA „ŠARENGRAD“

Zabavni park „Šarengrad“ je proteklog vikenda obeležio pet godina uspešnog rada, pa je tim povodom organizovan raznovrstan program.

Tokom leta “Šarengrad” nastavlja sa brojnim aktivnostima i priprema nove projekte. Očekuje se i podrška Ministarstva turizma i omladine za realizaciju infrastrukturnih ulaganja, koja će dodatno obogatiti ponudu ovog prostora. Kako ističu organizatori, cilj je da “Šarengrad” neprestano unapređuje svoje sadržaje, kako bi svaki dolazak bio novo iskustvo za decu.

Do kraja leta radno vreme biće produženo do 21 čas, a mališane će svakodnevno očekivati različiti programi sa animatorima, folklornim sadržajima, druženjima i kreativnim interaktivnim radionicama, koje će svaki put biti drugačije i prilagođene najmlađima.