Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SVEČANO OBELEŽEN 5. ROĐENDAN ZABAVNOG PARKA „ŠARENGRAD“

ByGoran Nikolić

jul 6, 2026

Zabavni park „Šarengrad“ je proteklog vikenda obeležio pet godina uspešnog rada, pa je tim povodom organizovan raznovrstan program.

Tokom leta “Šarengrad” nastavlja sa brojnim aktivnostima i priprema nove projekte. Očekuje se i podrška Ministarstva turizma i omladine za realizaciju infrastrukturnih ulaganja, koja će dodatno obogatiti ponudu ovog prostora. Kako ističu organizatori, cilj je da “Šarengrad” neprestano unapređuje svoje sadržaje, kako bi svaki dolazak bio novo iskustvo za decu.

Do kraja leta radno vreme biće produženo do 21 čas, a mališane će svakodnevno očekivati različiti programi sa animatorima, folklornim sadržajima, druženjima i kreativnim interaktivnim radionicama, koje će svaki put biti drugačije i prilagođene najmlađima.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR BEZBEDNOSTI HRANE TOKOM LETNJE SEZONE

jul 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRADSKI ODBOR SNS-a U KRUŠEVCU ORGANIZOVAO VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ČITLUKU

jul 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

jul 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR BEZBEDNOSTI HRANE TOKOM LETNJE SEZONE

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SVEČANO OBELEŽEN 5. ROĐENDAN ZABAVNOG PARKA „ŠARENGRAD“

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRADSKI ODBOR SNS-a U KRUŠEVCU ORGANIZOVAO VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ČITLUKU

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

05.07.2026. Goran Nikolić