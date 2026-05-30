TAKTIČKO-TEHNIČKI ZBOR POLICIJSKE UPRAVE KRUŠEVAC

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Policijska uprava Kruševac organizovala je tehničko–taktički zbor na platou ispred svoje zgrade.

Dan MUP-a i Dan policije obeležavaju se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, policijska uprava Kruševac tokom cele nedelje realizovala je niz aktivnosti, sa ciljem da se javnosti ukaže na ključnu ulogu koju policijski službenici imaju u očuvanju mira, bezbednosti i stabilnosti.