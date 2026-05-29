PETI DEČIJI FESTIVAL INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U KRUŠEVCU

U Kruševcu na platou BIG centra otvoren je peti dečiji festival informaciono-komunikacionih tehnologija u okviru koga su održane radionice za zaštitu podataka o ličnosti i „Bezbednost dece u saobraćaju.

Udruženje građana ”Moj genijalac” već petu godinu organizuje dečji festival informaciono-komunikacionih tehnologija. Festival je jedinstven na ovim prostorima jer popularizuje obrazovanje, nauku i namenjen je razvoju naučnog podmlatka. Kao i ranijih godina, festival ima edukativni, takmičarski i zabavni karakter. Ovogodišnji festival biće usmeren i na sprovođenje mera podrške populacionoj politici, kao i na porodicu i porodične vrednosti kroz mnogobrojne aktivnosti.

Ove godine u okviru festivala organizovane su dve radionice Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i po jedna radionica za zaštitu podataka o ličnosti od strane predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i radionica „Bezbednost dece u saobraćaju“ od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Agencija za bezbednost saobraćaja je sa Upravom saobraćajne policije i Odeljenjem saobraćajne policije Policijske uprave u Кruševcu održala preventivnu radionicu i takmičenje za osnovce iz osnovi bezbebednosti u saobraćaju, a takođe je održana i trka za najmlađe sugrađane sa roditeljima.

Iz godine u godinu broj saradnika na festivalu se povećava, što je jedan od pokazatelja da se razvija u zdravom okruženju i sa iskrenim ciljevima. Podršku festival dao je i grad Kruševac.

Ove godine u realizaciju festivala uključeni su: Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Turistička organizacija grada Kruševca, Kulturni centar Kruševac, Dom zdravlja Kruševac, Kancelarija za mlade, Narodna biblioteka Kruševac, Muzička škola „Stevan Hristić“ Kruševac, Udruženje Moja roda i mnoge druge ustanove i organizacije.

Festival se završava u subotu u 18 časova, kada će biti dodeljene nagrade najboljim učesnicima.