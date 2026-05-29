DRUGI „ČARAPANIJA BAZAR FEST" U KRUŠEVCU POLOVINOM OKTOBRA

maj 28, 2026

Zbog velikog interesovanja građana, „Čarapanija bazar fest“ biće organizovan još jednom do kraja godine, najverovatnije polovinom oktobra, izjavio je gostujući u Jutarnjem programu televizije „Jefimija“ direktor Poslovnog centra Miloš Milošević.

„Čarapanija bazar fest“ koji je nedavno održan na Staroj zelenoj pijaci u Kruševcu izavao je veliko interesovanje građana, ali i izlagača iz cele Srbije, kojih je bilo oko 150. Pored pozitivnih reakcija posetilaca, s obzirom da je u našem gradu prvi put organizovan bazar, on je prevazišao očekivanja organizatora, ali i izlagača, ističe direktor Poslovnog centra Miloš Milosević.

Organizatori su nakon ove manifestacije dobili sve pohvale, ali i zahteve da se bazar ponovi, tako da nas drugi „Čarapanija bazar fest“ očekuje sredinom oktobra ove godine.

Osim prodaje i promocije domaćih proizvoda, rukotvorina, gastronomskih specijaliteta, pića kozmetičkih preperata i drugih proizvoda, na manifestaciji su organizovani raznovrsni zabavni sadržaji, muzički program, kvizovi posebno su privukli mlade ljude, što je i bio jedan od ciljeva organizatora. Ono što je posebno značajno je da se na bazaru promovišu domaći proizvodi i proizvođači, kao i da se stvaraju novi poslovni kontakti.

