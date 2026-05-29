Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apelovalo je na građane da budu posebno oprezni prilikom telefonskih poziva u kojima im nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, traže hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti.

MUP u saopštenju navodi da su ovakva krivična dela sve učestalija i savetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima, bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode, bez odlaganja, prijave policiji.