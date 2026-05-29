NA GAZDINSTVU MILADINOVIĆ U VELIKOM ŠILJEGOVCU KRAVA JANA OTELILA ČETIRI TELETA

Goran Nikolić

maj 29, 2026

Na farmi poljoprivrednog gazdinstva Miladinović u Velikom Šiljegovcu desila se nesvakidašnja situacija, krava Jana otelila je četiri teleta.

Farma poljoprivrednog gazdinstva Miladinović u Velikom Šiljegovcu broji oko 40 junica i krava muzara, u ovom poslu su preko 20 godina, a kako ističe vlasnik Ivan Miladinović, u kraju Ribarske reke, koji je inače poznat po uzgoju stoke, nije zapamćen ovakav slučaj. Iznenađenje se desilo 9. maja, kada je krava Jana otelila četvorke, dva muška i dva ženska teleta.

Šta je uticalo da farma odjednom dobije 4 nova člana, nikom nije jasno. Moguće je da su doprineli uslovi u kojima se uzgajaju grla, s obzirom da krave nisu stacionirane u štali, već mogu da se slobodno šetaju na otvorenom, smatra vlasnik ovog poljoprivrednog gazdinstva.

Gazdinstvo je posetio i pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov. On je ovom prilikom podsetio na podsticajne mere i subvencije  koje grad nudi u cilju očuvanja stočnog fonda, ali i unapređenja i osavremenjavanja ove grane poljoprivrede.

Dolina Ribarke reke poznata je po uzgoju junadi simentalske rase, ima veliki broj farmi koje prema slobodnoj proceni broje preko 2000 grla.

