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Društvo Vesti

U PETAK SKUPŠTINA GRADA KRUŠEVCA NA KOJOJ ĆE SE RASPRAVLJATI I O OVOGODIŠNJIM DOBITNICIMA VIDOVDANSKE NAGRADE I PRIZNANJA

ByGoran Nikolić

jun 16, 2026

Dvadeseta sednica Skupštine grada Kruševca zakazana je za petak, 19. jun, a na dnevnom redu sednice, pored ostalih tačaka, razmatraće se predlozi za dodeljivanje Vidovdanske nagrade i priznanja, kao i Odluka o rebalansu budžeta za tekuću godinu.

Odbornici Skupštine grada Kruševca, na sednici koja će se održati u petak, 19. juna, razmatraće Predlog odluke o dodeli Vidovdanske nagrade i priznanja grada Kruševca.

Skupština Grada Kruševca, povodom 28. juna – Dana Grada, dodeljuje Vidovdansku nagradu, plakete i pohvale. Nagrada i priznanja, tradicionalno na Vidovdan, dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, zdravstvene, socijalne i dečije zaštite, fizičke kulture i zaštite životne sredine, razvoja lokalne samouprave i drugim vidovima stvaralaštva i humanitarnog delovanja u gradu Kruševcu. Za najviše priznanje grada – Vidovdansku nagradu predložen je Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, a za izuzetan doprinos ekonomskom i privrednom razvoju grada i Rasinskog okruga. Za plakete grada Kruševca predloženi su FK Napredak, povodom 80 godina postojanja za afirmaciju sporta i promociju grada, OŠ “Knez Lazar” Veliki Kupci, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja, a za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Darko Marisavljević, član Međuopštinske organizacije slepih, za izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima u atletici.

Predlozi za dodelu plaketa su: Udruženje “Orpak”, protojerej stavrofor Radiša Jovanović, Saša Brajušković dugogodišnji davalac krvi, profesor razredne nastave OŠ “Dragomir Marković“, Snežana Mihajlović i učenici kruševačkih škola, koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja Todor Lačnjevac, Irena Simonović, Đurđa Stanojlović, David Agatonović, Dušan Ristić i Miroslav Pršić.

Pored ove, lokalni parlament razmatraće i odluku o rebalansu budžeta za 2026. godinu i više tačaka koje se odnose na funkcionisanje grada, javna preduzeća, planiranje prostora i socijalnu politiku.

Na dnevnom redu su i strategija bezbednosti saobraćaja za period 2026–2030. godine, kao i više planova generalne i detaljne regulacije za naselja i delove teritorije Kruševca. Razmatraće se i izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća, kadrovske promene u ustanovama i školama, kao i odluke o raspolaganju gradskom imovinom.

By Goran Nikolić

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