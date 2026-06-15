RASPISANI JAVNI POZIVI ZA AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA NACIONALNE SLUŽBE I LOKALNIH SAMOUPRAVA

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Кruševac, obaveštava javnost da su danas, 15. juna 2026. godine, u gradu Кruševcu i opštinama Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac, raspisani Javni pozivi za aktivne mere zapošljavanje, koji se sprovode u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Na osnovu zaključenih Sporazuma sa Nacionalnom službom o sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, Grad Кruševac je raspisao tri javna poziva: Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje trajaće do 15. jula 2026. godine, a javni pozivi za meru stručne prakse i subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih do 30. septembra 2026. godine.

Opštine Aleksandrovac i Varvarin raspisale su javne pozive za dodelu subvencije za samozapošljavanje, subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i stručnu praksu, opština Brus za teže zapošljive kategorije i samozapošljavanje, a opština Ćićevac je raspisala javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Trajanje javnih poziva je u svim lokalnim samoupravama do 30. septembra za poslodavce, odnosno do 15. jula za nezaposlena lica.

Javni pozivi se mogu naći na sajtu Nacionalne službe i sajtovima lokalnih samouprava.