VIRTUOZ IZ KRUŠEVCA: MIHAJLO SIMIĆ (11) OSVOJIO MAKSIMALNIH 100 POENA NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU

Jedanaestogodišnji Mihajlo Simić, učenik četvrtog razreda Muzičke škole „Stevan Hristić“, još jednom je potvrdio da za pravi talenat ne postoje granice. Dok njegovi vršnjaci tek otkrivaju svet oko sebe, Mihajlo ovim svetom dominira dirkama klavira, nižući uspehe koji ostavljaju bez daha. Ovaj mladi pijanista iz Kruševca već godinama nosi titulu jednog od najperspektivnijih umetnika svoje generacije.

Njegova riznica nagrada se konstantno puni, a liste priznanja sa takmičenja kao što su: Davorin Jenko International Piano Competition, Mladi Virtuoz, Slobomir International Music Competition, Internacionalni festival muzike „Primavera“ i dr. svedoče o kontinuiranom radu i posvećenosti.

Šampionski niz u 2026. godini Mihajlo je 2026. godinu učinio prekretnicom u svom dosadašnjem muzičkom obrazovanju:

• Republičko takmičenje (april): Osvojena prva nagrada sa visokih 97 poena.

• BIMC International Music Competition (maj): Mihajlo je briljirao osvojivši maksimalnih 100 poena, uz prestižnu Specijalnu nagradu za izuzetan umetnički potencijal perspektivnog mladog umetnika.

Više od muzike: Svestranost kao zaštitni znak Ono što Mihajla čini posebnim nije samo njegova muzikalnost, već i neverovatna svestranost.

Učenik je osnovne škole „Dragomir Marković“, gde podjednako uspešno pokazuje svoje talente i u drugim sferama. Prošle godine je zablistao na Festivalu informaciono-komunikacionih tehnologija, dok je ove godine pokazao vrhunske rezultate na takmičenjima iz matematike i srpskog jezika.

Mihajlo Simić je dokaz da su fokus, disciplina i ljubav prema onome što radimo ključ za vrhunske rezultate. Kruševac s ponosom gleda na svog mladog ambasadora umetnosti, dok muzički svet sa nestrpljenjem gleda na svog mladog ambasadora umetnosti, dok muzički svet sa nestrpljenjem iščekuje njegove buduće nastupa.