I DALJE TRAJE UPIS DECE U OBAVEZNI PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Upis dece u obavezni pripremni predškolski program je još u toku. Nakon zasedanja komisije kaja će sistematizovati grupe, u avgustu će biti realizovano potpisivanje ugovora.

“Podnošenje zahteva za prijem dece u obavezni pripremni predškolski program traje do kraja maja, a nakon toga komisija će sistematizovati grupe, dok će sklapanje ugovora biće realizovano u avgustu”, istakla je Vesna Živković, direktorka Predškolske ustanove “Nata Veljković”. Inače upis dece u vrtić moguće je tokom cele godine, a Kruševac se svrstava u red gradova gde ne postoji lista čekanja.

Ukoliko se ukaže potreba biće formirane grupe na seoskom području, u mestima gde nisu postojale, a zbog povećanog broja dece.

Tradicionalna završna priredba mališana Predškolske ustanove “Nata Veljković”, čime će biti zvanično otvorene Vidovdanske svečanosti, biće održana na Slobodištu, a ovogodišnja tema je “Sve što činim mogu sam”.

Završna priredba mališana je najlepši način da se zaokruži jedno važno životno poglavlje, slaveći dečje odrastanje, prijateljstvo i prve korake ka školi. Predškolska ustanova “Nata Veljković” godinama unazad organizuje svečanu priredbu u kojoj učetvuje veliki broj mališana, a koja ujedno predstavlja krunu zajedničkog rada vaspitača, dece i roditelja.