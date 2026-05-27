POČELI SU RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENOG DELA PUTA U BOLJEVCU

By Goran Nikolić

maj 27, 2026

U Boljevcu su počeli radovi na sanaciji oštećenog dela puta, u dužini od dva ipo kilometra. Radove izvodi JKP “Kruševac”.

Radnici sa mehanizacijom Javno-komunalnog preduzeća „Кruševac” pre tri dana započeli su radove na nasipanju i uređenju lokalne putne mreže u naseljenom mestu Boljevac. U pitanju je 2,5 kilometra puta koji spaja dva dela sela, a koji je od izuzetnog značaja za meštane Boljevca koji se pretežno bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Radovi se odnose na sanaciju neasfalitanog i oštećenog puta koji bi nakon sanacije olakšao kretanje meštana i povećao bezbednost prolaska.

Nasipanjem mlevenim asfaltom neasfaltirani put dobiće stabilnu površinu, što je od posebnog značaja za funkcionisanje poljoprivredne mehanizacije i svakodnevni život stanovnika ovog dela Boljevca.

Meštani Boljevca izrazili su zadovoljstvo zbog ovih ulaganja, naglašavajući da će im uređeni put značajno olakšati pristup domovima i imanjima.

Mesna zajednica Ribare čine sedam naseljenih mesta Ribarska banja, Boljevac, Rosica, Zubovac, Grevci i Malo Krušince.

