58 POLAZNICA OBUKA U PROJEKTU „OSNAŽI“ DOBILO SERTIFIKATE

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu, održana je dodela sertifikata za obuku kurseva koji su realizovani u okviru projekta “Osnaži”.

Projekat „Osnaži“ – socio – ekonomska inkluzija ranjivih žena, je deo šireg projekta nemačko – srpske razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U okviru projekta „Osnaži“ danas su svečano dodeljeni sertifikati polaznicima koji su uspešno završili intenzivne kurseve i stekli nove, tržišno tražene veštine. Ovaj projekat imao je za cilj ekonomsko osnaživanje, dokvalifikaciju i povećanje zapošljivosti polaznika kroz praktične i teorijske edukacije. Sertifikati su uručeni za sledeće oblasti nemački jezik, knjigovodstvo, manikir i pedikir i masaža.

Ukupno je dodeljeno 58 sertifikata, a najveće interesovanje je vladalo za nemački jezik i knjigovodstvo.