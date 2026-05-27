„OTVORENA VRATA“ POLICIJSKE UPRAVE ZA MALIŠANE „NATE VELJKOVIĆ“

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, policijska uprava Kruševac tokom cele nedelje realizuje niz aktivnosti, sa ciljem da se javnosti ukaže na ključnu ulogu koju policijski službenici imaju u očuvanju mira, bezbednosti i stabilnosti.

Danas je u holu zgrade Policijske uprave u Кruševcu organizovan program „Otvorena vrata“ za mališane vrtića Predškolske ustanove „Nata Veljković“ kao i mini kviz prilagođen deci tog uzrasta.

Mališane i njihove vaspitače pozdravio je načelnik Policijske uprave u Kruševcu Ivan Milenković.

Povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, pripadnici kruševačke policije posetili su danas i udruženje penzionera, dok će u petak, 29. maja biti organozovan taktičko-tehnički zbor ispred Policijske uprave Kruševac.