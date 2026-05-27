KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U DALMATINSKOJ ULICI U NOVOM NASELJU

JKP „Vodovod Kruševac“ izvodi radove na kompletnoj rekonstrukciji vodovodne mreže u Dalmatinskoj ulici u Novom naselju.

Od 2018. godine, radi se na rekonstrukiciji vododvodne i kanalizacione mreze u Novom naselju u cilju sigurnijeg i stabilnijeg vodosnadbevanja. Od početka ove godine rekonstruisana je vodovodna mreža u ulici Arčibalda Rajsa a, trenutno se izvode radovi u Dalmatinskoj ulici nakon čega će biti rekonstrisana mreža u ulici Ljube Davidovića u dužini 210 metara sa pratećim priključima.

Ukupna vrednost investicije, odnosno rekonstrukcija vodovodno-kanalizacione mreže ulica Arčibalda Rajsa, Dalmatinske i Ljube Davidovića iznosi oko 12 miliona dinara, a planom za narednu godinu kada je reč o Novom naselju predviđena je rekonstrukcija mreže u Bosanskoj, Žičkoj i Župskoj ulici.