OMLADINSKI KAMPOVI ZA DECU I MLADE KOJI ŽIVE VAN SRBIJE BIĆE U KRUŠEVCU, ALEKSANDROVCU I BRUSU

Ministar bez portfelja, zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, potpisao je danas ugovore sa gradom Kruševcem i opštinama Brus i Aleksandrovac o realizaciji omladinskih kampova za decu i mlade koji žive van Srbije.

Omladinski kampovoi za mlade iz dijaspore organizuju se petu godinu za redom, sa ciljem da se deca koja žive van matice kroz različite aktivnosti i radionice bliže upoznaju sa kulturom, tradicijom i istorijom Srbije, kao i da se stvaranjem novih prijateljstava jačaju veze mladih iz dijaspore sa drugarima iz Srbije.

Opština Aleksandrovac biće domaćin mladima iz dijaspore početkom jula, a aktivnosti u okviru kampa biće usmerene na sportke igre i promociju prirodnih lepota ovog i kulture ovog kraja.

„Povratak korenima i prirodi“ biće naziv kampa u opstini Brus.

U toku letnjih meseci omladinski kampovi biće realizovani u ukupno 15 lokalnih samouprava, koje su predstavile najsadržajnije i najkvalitetnije programe, istakao je ministar i naglasio da je cilj da se svake godine kvalitet organizacije i sadržaja kampova podiže na viši nivo, kao i da se kroz različite manifestacije mladi iz dijaspore motivišu da posete Srbiju.

U okviru omladinskih kampova koji će se tokom leta odrzati u 15 lokalnih samouprava, Srbiju posetiti preko 5000 dece iz dijaspore.