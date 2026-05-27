NAGRAĐENI NAJBOLJI UČENICI OSNOVNE ŠKOLE „VUK KARADŽIĆ“

U Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Kruševcu održana je svečana dodela diploma i priznanja učenicima koji su u ovoj školskoj godini ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima.

Direktorka škole Mirjana Nikolić je u svom obraćanju čestitila učenicima na trudu i istakla da su svojim strpljenjem, znanjem i motivacijom doprineli da talenat đaka OŠ “Vuk Kardžić” zablista u punom sjaju.

Ove godine diplome su uručene učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mesta. Učenici su svoje znanje odmerili na međunarodnom Hipo takmičenju koje je održano u Veneciji, ali i na republičkim, okružnim i opštinskim takmičenjima. OŠ “Vuk Kardžić” je još jednom dokazala da zajednički trud, rad i disciplina uvek donose najbolje rezultate.