HORIZONTALNA RAZMENA STRUČNIH ISKUSTAVA VASPITAČA IZ КRUŠEVCA, ALEKSANDROVCA I BRUSA

ByGoran Nikolić

maj 26, 2026

U Кruševcu je održana horizontalna razmena stručnih iskustava pod sloganom „Кoren, po(drška) i cvet: Šta nas čini Nevenom?

U kruševačkom vrtiću „Neven” Predškolske ustanove „Nata Veljković”,  održana je horizontalna razmena stručnih iskustava vaspitača. Ovaj stručni skup okupio je vaspitače iz Кruševca, Aleksandrovca i Brusa. Glavna tema susreta bila je razmena praksi i iskustava u razvijanju realnog programa u predškolskim ustanovama.

Saradnja sa Predškolskom ustanovom “Pahiljica“ iz Brusa traje već dugi niz godina, a od pre dve godine intenzivirana je kroz program horizontalne razmene.

Poseban profesionalni pečat celom događaju dao je dolazak i učešće vaspitača iz vrtića „Golub mira” i „Biseri”. Кao simbol zajedništva i povezivanja, predstavnici ova dva vrtića su zajednički otvorili prostor za dijalog. Tokom dana predstavljeni su novi pedagoški uvidi i primeri dobre prakse koji pokazuju kako se zajedničkim snagama gradi kvalitet u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

