Na atletskom stadionu u Kruševcu održano je Državno školsko prvenstvo u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola.

Na Mičetovom stadionu takmičilo se preko 500 učenika osnovnih i srednjih škola u svim atletskim disciplinama.

Državno školsko prvenstvo u atletici svečano je otvorio Jovan Lekić sportski direktor Saveza za školski sport Srbije. On je istakao značaj ove sportske manifestacije prvenstveno zbog promocije sporta i stvaranja zdravih životni navika kod dece i mladih.

Na državnom atletskom prvenstvu pojedinačno i ekipno, u svim disciplinama takmičili su se đaci u kategorijama od prvog do četvrtog razreda, peti-šesti razred, sedmi-osmi i učenici srednjih škola.