DODELJENI SU NOVI UGOVORI SPORTSKIM KLUBOVIMA U OKVIRU PROJEKTA „TRY ALL SPORT“

U okviru projekta „Try all sport“, koji sprovodi Trajal korporacija u cilju nastavka podrške razvoju lokalnog sporta i mladih talenata, dodeljeni su novi ugovori sportskim klubovima koji su u proteklom periodu ostvarili zapažene rezultate.

Trayal korporacija aktivno nastavlja sa pružanjem finansijske i logističke pomoći lokalnim klubovima kroz svoj donatorski projekat „Try All Sport“.

Ova inicijativa obezbeđuje sredstva neophodna za opstanak i takmičenje mnogih kruševačkih sportskih kolektiva. Projekat je u više navrata proširivan novim klubovima, a sredstva se uspešno raspoređuju u zavisnosti od postignutih rezultata i potreba.

Nove donatorske ugovore, kao podrška najuspešnijim kruševačkim sportskim klubovima koji su velikim uspesima završili ovu takmičarsku sezonu, dobili su: Ženski fudbalski klub Napredak junior 2018, Ženski rukometni klub Napredak 12 i Karate klub Kruševac.

“Pored neophodne finansijske pomoći potrebno je unaprediti sportsku infrastrukturu”, istakao je generalni direktor Trayal korporacije Miloš Nenezić.

Današnji događaj predstavlja nastavak strateškog ulaganja Trayal Korporacije u razvoj sporta i afirmaciju lokalnih klubova koji svojim rezultatima promovišu grad i sportsku zajednicu.