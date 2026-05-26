OSNOVNA ŠKOLA „BRANA PAVLOVIĆ“ U KONJUHU PROSLAVILA 205 GODINA RADA I POSTOJANJA

ByGoran Nikolić

maj 25, 2026

Osnovna škola „Brana Pavlović“ u Konjuhu, svečanom akademijom proslavila je 205 godina rada i postojanja.

Istorija školstva na području Konjuha je bogata. Prva školska ustanova osnovana je davne 1821. godine u Komoranu.

To je bila škola internatskog tipa. Učenici su se u njoj, pored učenja, hranili, spavali i obavljali niz drugih aktivnosti.

Učitelji su bili sveštenici i pismene zanatlije kojima je obrazovanje bio sporedan posao. U početku je to bila crkveno – privatna škola, ali je od 1842. na molbu uglednih seljaka, rangirana u školsku državnu ustanovu.

U svojoj bogatoj školskoj istoriji, škola je imala značajno mesto u ovom kraju – bila je i ostala izvor kulture i obrazovanja. Za postignute rezultate u radu, škola je pohvaljivana i nagrađivana više puta.

Osnovnu školu „Brana Pavlović“ danas pohađa ukupno 198 učenika, a kako je istakla direktorka, očekuje se da će taj broj u narednoj školskoj godini biti veći, s obzirom da će u prvi razred krenuti više učenika nego ove školske godine.

U cilju unapređenja uslova rada radi se na rekonstruciji i uređenju, kako u matičnoj školi u Konjuhu, tako i u 5 područnih odeljenja.

