„EVROVIZIJA U KRUŠEVCU“ – VEČE MUZIKE, MLADOSTI I EVROVIZIJSKOG DUHA

U okviru realizacije projekata podržanih kroz Program za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za 2026. godinu, Udruženje „Rok umetnici grada Kruševca“ organizuje muzičku manifestaciju „Evrovizija u Kruševcu“, koja će biti održana u nedelju, 31. maja 2026. godine, na Trgu Kosturnica, sa početkom u 19.00 časova.

Ovaj jedinstveni muzički događaj okupiće mlade talentovane izvođače i muzičare koji su svojim nastupima obeležili najznačajnija muzička takmičenja u regionu. Publika će imati priliku da uživa u nastupima učesnika festivala „Ritam Evrope“ iz Gornjeg Milanovca, Topole, Ćuprije, Trstenika i Kruševca, kao i u programu koji će izvesti poznati muzički sastav Treća smena i Princ od Vranja, jedan od najzapaženijih mladih muzičkih izvođača na domaćoj sceni.

Cilj manifestacije je promocija mladih talenata, podsticanje njihovog aktivnog učešća u kulturnom životu zajednice, kao i stvaranje prostora za druženje, razmenu iskustava i afirmaciju pozitivnih vrednosti među mladima.

Pozivamo sve mlade sugrađane, porodice, ljubitelje muzike i sve građane Kruševca da nam se pridruže i budu deo večeri ispunjene dobrom energijom, kvalitetnom muzikom i evrovizijskim duhom.

Dobro došli na „Evroviziju u Kruševcu“ – mesto gde se muzika, mladost i pozitivna energija spajaju u nezaboravan doživljaj!

Vidimo se u nedelju, 31. maja, od 19 časova na Trgu Kosturnica!

Grad Kruševac, Kancelarija za mlade grada Kruševca & Udruženje „Rok umetnici grada Kruševca“