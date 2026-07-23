SAOPŠTENJE: „JКP „VODOVOD – КRUŠEVAC“ NE ŠALJE ZAPOSLENE DA OBILAZE DOMAĆINSTVA RADI PROVERE KVALITETA VODE“

JКP „Vodovod – Кruševac“ obaveštava građane da su u prethodnom periodu zabeležene prijave korisnika koji su naveli da su ih telefonom kontaktirale osobe koje su se lažno predstavljale kao zaposleni u ovom preduzeću ili predstavnici privatnih firmi, nudeći dolazak radi navodne provere kvaliteta vode u domaćinstvima.

“Ovim putem naglašavamo da JКP „Vodovod – Кruševac“ ne organizuje ovakve telefonske pozive niti šalje zaposlene da obilaze domaćinstva radi provere kvaliteta vode. Apelujemo na građane da budu oprezni, da ne dozvole ulazak nepoznatim licima koja se predstavljaju kao radnici JКP „Vodovod – Кruševac“ i da ne prihvataju ponude za navodnu proveru kvaliteta vode ili kupovinu uređaja za filtraciju. Podsećamo da zaposleni JКP „Vodovod – Кruševac“ prilikom obavljanja službenih poslova uvek poseduju službenu legitimaciju, nose obeleženu radnu uniformu i koriste službena vozila sa oznakama preduzeća.”

Кvalitet vode u sistemu “Ćelije” redovno se kontroliše u skladu sa zakonskim propisima. Uzorkovanje i analizu vode po proceduri vrši Zavod za javno zdravlje Кruševac, čime se kontinuirano potvrđuje zdravstvena ispravnost vode koja se isporučuje svim našim korisnicima.

Ukoliko građani posumnjaju u identitet osoba koje se predstavljaju kao zaposleni JКP „Vodovod – Кruševac“ ili dobiju sličan poziv, mole se da o tome odmah obaveste ovo preduzeće putem telefona 037/415-301 ili besplatnog broja 0800/303-037, kao i nadležne organe.

“Zahvaljujemo građanima koji su svojim prijavama doprineli da javnost bude blagovremeno upozorena na ovakve pokušaje obmane”, navodi se u saopštenju kruševačkog Vodovoda objavljenog na sajtu ovog preduzeća.