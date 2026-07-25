SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE VRNJAČKA BANJA PROGLASIO NAJBOLJE SPORTISTE OPŠTINE ZA 2025. GODINU

Sportski savez Vrnjačka Banja, pod pokroviteljstvom Opštine Vrnjačka Banja, organizovao je izbor najboljih sportista opštine za 2025. godinu. Tom prilikom uručene su nagrade i priznanja najuspešnijim sportistima, ekipama, trenerima i sportskim radnicima, koji su svojim rezultatima, trudom i posvećenošću obeležili proteklu sportsku godinu. Titulu najboljeg sportiste opštine za 2025. godinu poneo je Dragan Stojković iz Auto Moto karting kluba „Verba sport“, dok je za najbolju sportistkinju proglašena Кaja Tutunović iz Planinarsko-sportskog kluba „Goč“.

Najbolji sportista Vrnjacke Banje Dragan Stojković iz Auto-moto karting kluba “Verba sport”, nosilac je i prestižnog priznanja Zlatna kaciga.

Priznanja je uručio predsednik Opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, čestitajući laureatima na izuzetnim uspesima i ističući da su oni najbolji ambasadori sporta i pravi ponos Vrnjačke Banje. Istakao je da lokalna samouprava nastavlja da ulaže u sport, oslanjajući se na blisku saradnju sa sportskim klubovima i Sportskim savezom Vrnjačke Banje.

Đurovic je najavio i izradu nove Strategije razvoja sporta za 2027. godinu, koja će biti usmerena na stvaranje jake baze mladih sportista iz Vrnjačke Banje. “Želimo održiv sistem u kojem će 70 do 80 odsto ekipa činiti naša deca. Imamo potencijal i ljude, a cilj nam je da stvorimo uslove da oni napreduju i budu nosioci sporta u Vrnjačkoj Banji”, poručio je Đurović.