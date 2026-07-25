RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODNE MREŽE U ŠUMATOVAČKOJ ULICI

U cilju povećanja pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, smanjenja mogućnosti nastanka kvarova i gubitaka toplotne energije, kao i obezbeđivanja kvalitetnije i sigurnije isporuke toplotne energije korisnicima, radnici “Gradske toplane” Kruševac intenzivno izvode radove na rekonstrukciji toplovodne mreže. U toku su radovi u Šumatovačkoj ulici, gde će biti izvršena zamena dotrajalih cevovoda novim, savremeniim instalacijama.

Rekonstrukcija toplovodne mreže u Šumatovačkoj ulici deo je kontinuiranog investicionog ciklusa JКP „Gradska toplana“ Кruševac, usmerenog ka unapređenju toplovodne infrastrukture i obezbeđivanju stabilnog i kvalitetnog grejanja za sve korisnike.

JКP „Gradska toplana“ Кruševac moli građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, uz napomenu da će sve aktivnosti biti realizovane u najkraćem mogućem roku, kako bi se umanjile eventualne smetnje u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju.