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Društvo Vesti

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODNE MREŽE U ŠUMATOVAČKOJ ULICI

ByGoran Nikolić

jul 24, 2026

U cilju povećanja pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, smanjenja mogućnosti nastanka kvarova i gubitaka toplotne energije, kao i obezbeđivanja kvalitetnije i sigurnije isporuke toplotne energije korisnicima, radnici “Gradske toplane” Kruševac intenzivno izvode radove na rekonstrukciji toplovodne mreže. U toku su radovi u Šumatovačkoj ulici, gde će biti izvršena zamena dotrajalih cevovoda novim, savremeniim instalacijama.

Rekonstrukcija toplovodne mreže u Šumatovačkoj ulici deo je kontinuiranog investicionog ciklusa JКP „Gradska toplana“ Кruševac, usmerenog ka unapređenju toplovodne infrastrukture i obezbeđivanju stabilnog i kvalitetnog grejanja za sve korisnike.

JКP „Gradska toplana“ Кruševac moli građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, uz napomenu da će sve aktivnosti biti realizovane u najkraćem mogućem roku, kako bi se umanjile eventualne smetnje u saobraćaju i svakodnevnom funkcionisanju.

By Goran Nikolić

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