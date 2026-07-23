OTVORENA MANIFESTACIJA „DANI JAPANSKE KULTURE U VRNJAČKOJ BANJI 2026“

Manifestacija “Dani japanske kulture u Vrnjačkoj Banji” svečano je otvorena prijemom za ambasadora Japana ovoj opštini.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović sa saradniocima, dočekao je Ambasadora Japana ispred Narodne biblioteke, gde je povodom obeležavanja tradicionalne manifestacije otvorena izložba fotografija posvećena srpskom narodu, koji je nakon razornog cunamija u Japanu prvi uputio pomoć.

Vrnjačka Banja ima dugogodišnju saradnju sa Ambasadom Japana, koja se pored promocije japanske kulture ogleda kroz brojne realizovane donacije i izgradnju poznatog Japanskog vrta u centralnom parku.

Obraćajuci se prisutnima, Nj.E. Cucumi Naohiro, istakao je značaj saradnje ambasade Japana i Vrnjačke Banje. Kako je naveo, prvi “Dani japanske kulture” održani su 2009. godine, a od 2023. ova manifestacija održava se svake godine. “Velika mi je čast, što danas po prvi put prisustvujem ovom događaju. Iskreno se zahvaljujem inicijatoru i koorganizatoru društvu srpsko-japanskog prijateljstva u Vrnjačkoj Banji. Takođe, izražavam duboku zahvalnost opštini Vrnjačka Banja na saradnji i podršci”, rekao je Nj.E. Cucumi Naohiro.

Nakon prijema u Narodnoj biblioteci „Dr Dušan Radić“, poseta je nastavljena obilaskom Vrnjačke Banje, čime je ambasadoru direktno predstavljen turistički potencijal ove opštine.

Potom je usledila prezentacija japanskih specijaliteta u hotelu „Fontana“, gde je organizovan koktel uz degustaciju tradicionalnih srpskih i japanskih jela.

Poseta Vrnjačkoj Banji ujedno je bila i prva zvanična poseta novog ambasadora Japana van Beograda, od stupanja na dužnost.

U okviru trodnevne manifestacije u Vrnjačkoj Banji organizovana su i predavanja na temu „Japan i Srbija u novim geopolitičkim odnosima“, promocije japanske tradicije, radionice kaligrafije, origamija i drevne japanske tehnike slikanja na vodi.