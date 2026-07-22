Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POČINJE REALIZACIJE PROJEKTA „GRADSKA KUĆA–ENERGETSKI EFIKASNA, PRISTUPAČNA I OTVORENA ZA POSETIOCE“

ByGoran Nikolić

jul 22, 2026

U Kruševcu je održan uvodni sastanak povodom početka realizacije projekta „Gradska kuća – energetski efikasna, pristupačna i otvorena za posetioce“. Projekat ima za cilj sveobuhvatnu obnovu zgrade gradske uprave i sprovodi se u okviru programa podrške Evropske unije integralnom teritorijalnom razvoju u Srbiji – EU INTEGRA. Program realizuje Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge  u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije.

Grad Kruševac realizovaće projekat „Gradska kuća – energetski efikasna, pristupačna i otvorena za posetioce”, koji obuhvata energetsku obnovu i modernizaciju zgrade gradske uprave, čime će se unaprediti energetska efikasnost, dostupnost javnih usluga i očuvanje kulturnog nasleđa. Ukupna vrednost projekta je 876.220 EUR, a rok za realizaciju je 21 mesec.

Projekat predstavlja model integrisanog razvoja jer istovremeno rešava ekološku održivost javnog objekta, poboljšava dostupnost institucija građanima i afirmiše kulturno-istorijsko nasleđe Kruševca.

By Goran Nikolić

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