LEKCIJE IZ JAPANA: KAKO MALE NAVIKE STVARAJU UREĐENO DRUŠTVO

Zemlja izlazećeg Sunca je neretko izvor fascinacije Evropljana. Ako se pažljivo posmatra, mnogo toga zaista može da se nauči o društvenom uređenju i načinima kako zajednica skladno funkcioniše. Nije neophodno da Evropa kopira Japan. Društva imaju različitu istoriju, vrednosti i ritam života. Međutim, japanska kultura svakodnevice pokazuje da kvalitet života ne zavisi samo od velikih investicija, visokih plata ili novih tehnologija. Mnogo toga počinje od odnosa prema vremenu, prostoru, radu i ljudima koje možda nikada nećemo upoznati.

Iz turističke agencije Trip Top kažu da je putovanje u Japan sve popularnija destinacija, pa izdvajamo nekoliko zanimljivih zapažanja i lekcija koje je dobro primeniti. Pročitajte.

Poštovanje tuđeg vremena

Tačnost se u Japanu doživljava kao poslovna disciplina, ali predstavlja i oblik poštovanja. Kada neko kasni, ne troši samo sopstveno vreme, već i vreme drugih ljudi. U evropskim kulturama kašnjenje se često opravdava temperamentom, gužvom, obavezama ili opuštenijim odnosom prema vremenu. U maloj meri to može doprineti spontanosti i toplini života. Problem nastaje kada nepredvidivost postane norma, a tuđe vreme nešto što se podrazumevano može trošiti.

Japanski odnos prema tačnosti pokazuje da pouzdanost nije hladnoća. Naprotiv, ona smanjuje stres. Kada javni prevoz, službe, sastanci i dogovori funkcionišu približno onako kako je obećano, ljudi ne moraju neprestano da ostavljaju dodatno vreme za nečiju neorganizovanost. Evropa bi iz toga mogla da izvuče jednostavnu lekciju da efikasnost nije samo ekonomska kategorija, nego i oblik obzira.

Tišina kao znak društvene inteligencije

Jedna od stvari koju putnici brzo primećuju u japanskom javnom prevozu jeste niži nivo buke. Telefonski razgovori, glasna muzika i nametljivo ponašanje smatraju se neprijatnim jer nepoznatim ljudima oduzimaju pravo na mir. Naravno, to ne znači da su Japanci uvek tihi i da je njihovo društvo lišeno zabave. Razlika je u sposobnosti da se ponašanje prilagodi prostoru. Postoji vreme za glasno druženje i vreme kada se od pojedinca očekuje da ne dominira okruženjem.

U mnogim evropskim gradovima pravo na lično izražavanje često je snažnije od osećaja za zajedničku atmosferu. Telefon na zvučniku, glasna rasprava ili muzika u prevozu postaju način da jedna osoba nehotice prisvoji prostor svih ostalih.

Japanska svakodnevica podseća da je sloboda mogućnost da radimo ono što želimo, ali i da podrazumeva sposobnost da prepoznamo trenutak u kojem bi naše ponašanje moglo da optereti druge.

Javni prostor je zajednički

U mnogim evropskim gradovima javni prostor često se doživljava kao prostor za koji je odgovoran neko drugi. Ulice, parkovi, stanice i zgrade pripadaju gradu, komunalnim službama ili državi, pa pojedinac lako zaključuje da njegovo ponašanje nema veliki značaj. U Japanu je prisutna drugačija logika. Zajednički prostor posmatra se kao produžetak ličnog prostora. Ako ga neko zaprlja, ošteti ili učini neprijatnim, posledice ne snosi samo anonimni sistem, već i svi ljudi koji taj prostor koriste.

Zato urednost ne zavisi isključivo od broja kanti, radnika ili kazni. Proizlazi i iz unutrašnjeg osećaja da nije pristojno ostaviti trag sopstvene nepažnje drugima. Važna je ideja da odgovornost prema zajedničkom počinje pre nego što se pojavi kontrola.

Dostojanstvo malih poslova

Jedna od važnih osobina japanske radne kulture jeste težnja da se i naizgled jednostavan posao obavi ozbiljno. Čišćenje, priprema hrane, upravljanje vozom, slaganje robe ili dočekivanje gostiju mogu se tretirati kao zadaci koji zaslužuju koncentraciju i ponos. Evropska društva često govore o dostojanstvu rada, ali istovremeno dele poslove na prestižne i nevažne. Ljudi na pojedinim radnim mestima postaju gotovo nevidljivi, dok se kvalitet njihovog rada primećuje tek kada nešto ne funkcioniše.

Iz Japana se može preuzeti ideja da profesionalnost ne zavisi isključivo od statusa, nego da se vidi u odnosu prema zadatku, bez obzira na to koliko je posao glamurozan.

Naravno, poštovanje rada ne sme biti izgovor za loše plate, prekovremeni rad ili ćutanje pred nepravdom. Japan i sam ima ozbiljne izazove u radnoj kulturi. No, odnos prema dobro obavljenom poslu ostaje vredna lekcija za društva u kojima se često traži prečica.

Red ne mora da znači odsustvo topline

Evropljani ponekad uređena društva zamišljaju kao kruta, hladna i bez spontanosti. Japan pokazuje da red i toplina ne moraju biti suprotnosti. Ljudi mogu poštovati pravila, a istovremeno biti gostoljubivi. Mogu čekati u redu bez gurkanja, a zatim provesti veče u veoma opuštenoj atmosferi. Mogu se formalno ponašati prema nepoznatoj osobi, ali joj pomoći kada se izgubi ili ne razume sistem.

Pravila zapravo mogu stvoriti prostor za opuštenost. Kada ljudi znaju šta mogu da očekuju jedni od drugih, manje energije troše na odbranu, rasprave i nepoverenje.

U delu Evrope pravila se često doživljavaju kao nešto što treba zaobići, posebno kada se proceni da niko ne posmatra. Dugoročno, takvo ponašanje stvara društvo u kojem svi moraju da budu oprezniji jer ne mogu da računaju na tuđu doslednost.

Sklad između modernizacije i kontinuiteta

Japan je jedna od zemalja koje se najčešće povezuju sa tehnologijom, ali njegova svakodnevica nije izgrađena na potpunom odbacivanju starog. Hramovi, porodični rituali, sezonski praznici, zanati i tradicionalna estetika nastavljaju da postoje pored brzih vozova, automatizacije i digitalnih sistema.

Evropska društva ponekad modernizaciju shvataju kao prekid sa prošlošću. Stare navike, lokalne prodavnice, zanati i mali rituali nestaju jer deluju neefikasno ili zastarelo. Japansko iskustvo pokazuje da napredak ne mora da znači kulturnu amneziju. Nova tehnologija može služiti društvu koje i dalje zna šta želi da sačuva. Nije dovoljno izgraditi brže gradove, digitalnije usluge i produktivnije kompanije. Potrebno je sačuvati i osećaj mere, lepote, pripadnosti i poštovanja.

Lekcije nisu u velikim rečima, već u navikama

Evropa od Japana ne treba da preuzme svaki običaj niti da idealizuje društvo koje, kao i svako drugo, ima svoje protivrečnosti i probleme. Međutim, može da obrati pažnju na male navike koje svakodnevicu čine predvidivijom, prijatnijom i dostojanstvenijom.

Poštovanje reda, tišina u zajedničkom prostoru, tačnost, briga o detaljima i ozbiljan odnos prema radu ne zahtevaju promenu civilizacije. Zahtevaju samo odluku da ne živimo kao da naše ponašanje nema posledice po druge.

Najveća lekcija japanske svakodnevice je možda baš u tome: uređeno društvo ne nastaje samo kroz velike zakone i skupe projekte. Ono se svakog jutra ponovo gradi kroz hiljade malih postupaka ljudi koji razumeju da nisu sami.

Fotografije:

https://www.pexels.com/photo/yasaka-pagoda-in-kyoto-at-sunset-37943558/

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https://www.pexels.com/photo/people-walking-on-pedestrian-lane-3800121/