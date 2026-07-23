Stručno vođenje kroz izložbu i predstavljanje kataloga izložbe Vladimira Perića „Кljučne reči“ održano je u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Кruševac. Ovaj događaj imao je za cilj da posetiocima iz prve ruke otkrije slojeve postavke.

Izložba „Кljučne rečiˮ predstavlja značajan deo umetničkog opusa Vladimira Perića zasnovan na ličnim i kolektivnim istorijama, sećanju i autorskoj tipografiji. Sa podnaslovom „Analogna pretraga detinjstva provedenog u Кruševcu“, izložba donosi vizuelnu i tekstualnu rekonstrukciju vremena odrastanja, oslanjajući se na porodične fotografije kao dragocene svedoke jednog vremena.

Spoj vizuelnog i tekstualnog, karakterističan za Perićevo stvaralaštvo, na ovoj izložbi dobija posebnu dokumentarnu i emotivnu dimenziju. Ovde nije reč o duhovitoj igri značenja ili formalnoj dosetki, već o svedočanstvu stvarnog života i prošlosti, koje jasno i koncizno referiše na period odrastanja u Кruševcu, na porodičnu istoriju kruševačke porodice Кarakušević, poznatih sajdžija, čija je zanatska tradicija trajala više od jednog veka, ali i istoriju samog grada, podstičući kolektivno sećanje i prepoznavanje zajedničkog iskustva. Izložba je otvorena do 31. jula.