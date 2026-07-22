ŠESTA FAZA PROJEKTA „POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU I SAMOZAPOŠLJAVANJU UGROŽENIH GRUPA”

Nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V., u Republici Srbiji, do jula 2027. godine realizuje šestu fazu projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”, koji finansira Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a sufinansiraju gradovi i opštine obuhvaćeni projektnim aktivnostima medju kojima je I Kruševac.

Cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, socijalne inkluzije, inkluzivnom i održivom ekonomskom razvoju, punoj i produktivnoj zaposlenosti, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanja.

Ciljna grupa su nezaposleni članovi ugroženih grupa stanovništva, sa posebnim naglaskom na grupe u povećanom riziku od socijalne isključenosti: Rome, neformalne sakupljače sekundarnih sirovina, dugoročno nezaposlene, žene, mlade, ruralno stanovništvo, višečlane porodice, niže obrazovane i manjinske grupe.

U okviru ove faze projekta zainteresovana lica koja imaju realne i održive poslovne ideje mogu da konkurišu za pomoć u vidu opreme/materijala za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti u vrednosti od:

2.200,00 evra i

3.600,00 evra uz uslov zapošljavanja jednog nezaposlenog lica koji se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za podržane korisnike će biti organizovane poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama kao i poslovno savetovanje.

Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu opreme i materijala, bez gotovinskih isplata.

Obaveze korisnika koji potpišu ugovor o donaciji sa Helpom su:

Uplata učešća od 10% ukupne vrednosti donirane opreme na namenski tekući račun, Registracija biznisa u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, Pohađanje poslovnih obuka organizovanih od strane Helpa.

U okviru ove faze projekta biće realizovana i komponenta radna praksa za povećanje zapošljivosti ciljne grupe putem plaćene šestomesečne radne prakse kod odabranih poslodavaca, i za dugoročno zapošljavanje kroz donaciju opreme poslodavcima. Ova komponenta projekta realizuje se i u Kruševcu.

Rok za prijave je 31. avgust, a detalji konkursa objavljeni su na internet stranicama Grada Kruševca iNemačke organizacije Help Srbija.