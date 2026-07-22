JКP „GRADSKA TOPLANA“ КRUŠEVAC: RADOVI NA UNAPREĐENJU TOPLOVODNOG SISTEMA U BALKANSKOJ ULICI

JКP „Gradska toplana“ Кruševac obaveštava građane da su u toku radovi na unapređenju toplovodnog sistema u Balkanskoj ulici. Radovi se izvode sa ciljem povećanja pouzdanosti i kvaliteta isporuke toplotne energije, kao i otklanjanja problema koji su tokom prethodne grene sezone uzrokovali poteškoće u snabdevanju korisnika na ovom delu mreže.

Po završetku radova na podzemnim instalacijama, biće izvršena kompletna sanacija trotoara u dužini u kojoj se izvode radovi, čime će prostor biti vraćen u prvobitno stanje.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, koji predstavljaju važan korak ka unapređenju toplotne infrastrukture i pouzdanijim funkcionisanju sistema daljinskog grejanja.