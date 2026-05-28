NACRT ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA ZA 2026. UPUĆEN NA JAVNU RASPRAVU

Gradska uprava grada Кruševca – Odeljenje za finansije i Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine obaveštava građane Grada Кruševca, da je Nacrta Odluke o rebalansu budžeta grada Кruševca koji sadrži prihode i rashode za 2026. godinu, kao i Plan investicija za istu godinu upućen na Javnu raspravu isticanjem na sajtu Grada. Javna rasprava traje do 11.06.2026. godine, a javna tribina biće održana 08. juna u 12 časova u zgradi Skupštine Grada Кruševca.

Odlukom o rebalansu budžeta grada Кruševca za 2026. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.292.650.974 dinar, od toga 9.130.263.022 dinara sredstva iz budžeta i 162.387.952 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika.

Uvid u tekst Nacrta može se izvršiti u kancelariji 59 Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Кruševca svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Uvid u Plan investicija može se izvršiti u kancelariji 25, Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Кruševca svakog radnog dana od 7.30 do 15.30.

Predstavnici obrađivača i načelnik Gradske uprave će u postupku javne rasprave obrazlagati akta koja su na javnoj raspravi.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za finansije i/ili Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske upravegrada Кruševca, Gazimestanska br. 1, 37000 Кruševac ili na E-mail adrese: trezor@krusevac.rs i lokalni.ekonomski.razvoj@krusevac.rs “

Nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada objavljen je na sajtu grada Kruševca.