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Društvo Vesti

PORED ZABRANE SAOBRAĆAJA U VIDOVDANSKOJ ULICI TOKOM LETA, OD 19 DO 23 SATA, ZABRANJENO JE KRETANJE I ELEKTRIČNIH TROTINETA

ByGoran Nikolić

jul 2, 2026

JP „Poslovni centar“ Kruševac je i ove godine odredio pešačku zonu u Vidovdanskoj ulici, od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Topličinom i Takovskom ulicom, kao i svake godine, sa prvim danima školskog raspusta, od 22. juna.

Pešačka zona u Glavnoj kruševačkoj ulici, u periodu od 19 do 23 sata, trajaće puna dva meseca, odnosno do 23. avgusta 2026. godine i u tom periodu tokom dana na snazi je zabrana motornog saobraćaja u delu Vidovdanske ulice..

U cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, tokom trajanja sezonske pešačke zone u Vidovdanskoj ulici, pored zabrane saobraćaja za motorna vozila, zabranjeno je i kretanje električnih trotineta.

JP „Poslovni centar“ Kruševac apeluje na sve korisnike električnih trotineta da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i važeće propise, kako bi pešačka zona ostala bezbedno mesto za šetnju, boravak porodica sa decom i svih naših sugrađana.

„Poštujući pravila, zajedno doprinosimo većoj bezbednosti i prijatnijem ambijentu u centru Kruševca. Hvala na razumevanju i odgovornom ponašanju!“, poručili su iz JP Poslovni centar Kruševac.

By Goran Nikolić

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