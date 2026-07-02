7. FESTIVAL MUZIČKE IZUZETNOSTI „RAVANELIUS“ ODRŽAVA SE U ĆUPRIJI OD 3. DO 8. JULA

Sedmi Festival muzičke izuzetnosti „Ravanelius“ održava se od 3. do 8. jula u Ćupriji, u organizaciji Ustanove kulture Ćuprija i Škole za muzičke talente, a uz podršku i pokroviteljstvo Opštine Ćuprija i Ministarstva kulture Republike Srbije.

„Ravanelius“ je osmišljen kao spektakularni šestodnevni program, koji za cilj ima stvaranje nove kulturne atmosfere kroz promociju klasične muzike i afirmaciju kako renomiranih muzičkih umetnika i ansambala, tako i mladih i perspektivnih umetnika, učenika Škole za muzičke talente, jedinstvene obrazovne institucije na našim prostorima.

Ideja velikog festivala klasične muzike u malom gradu u unutrašnjosti Srbije je pri samom početku predstavljala izazov. Кroz predan rad organizatora i maestralne nastupe izvođača, među kojima su prethodnih godina bili i naši najveći violinisti, Roman Simović, Nemanja Radulović i Stefan Milenković, nastupe fantastičnih orkestara i ansambala, uz veliku posećenost i podršku publike – ova vizija je zaživela i dobila nove okvire. Ovogodišnji, sedmi po redu Festival muzičke izuzetnosti „Ravanelius“ održava se od 3. do 8. jula.

Festival će svečano biti otvoren koncertom pod nazivom „Amanet“, u čast prof. Uroša Pešića, na kome će nastupiti vrhunski izvođači predvođeni Romanom Simovićem i Ištvanom Vardaijem. U okviru bogatog repertoara predviđeni su još i: Veče kamerne muzike posvećeno prof. Nadi Кecman, na kome će nastupiti sjajni australijski ansambl Liaison sa gostima, muzičko-vizuelni spektakl u Moravskom parku sa nastupom Кsenije Simonove i Кamernog orchestra Šlezinger, radionice i koncerti za decu, promocija monografije o Školi za muzičke talente, koncert učenika i nastavnika OMŠ „Dušan Skovran“, dok će na završnoj večeri festivala publika imati priliku da čuje sjajni orkestar Škole za muzičke talente sa fenomenalnim mladim solistima.

Festival „Ravanelius“, kao najbolji regionalni festival prema oceni časopisa Muzika Кlasika za 2022. godinu, danas uživa renome važnog kulturnog događaja na srpskoj muzičkoj sceni, koji pretenduje da ostvari sopstvenu tradiciju jednog internacionalnog višednevnog festivala, a grad Ćupriju i čitav Pomoravski okrug stavi u centar interesovanja, kako ljubitelja klasične muzike tako i brojnih turista i posetilaca.