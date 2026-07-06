BOR USPEŠNO OTVORIO SERIJU DRŽAVNIH FINALA PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

U Boru je 1. jula 2026. godine svečano otvoreno Državno finale Plazma Sportskih igara mladih, na kojem su održani i žrebovi za Wiener Städtische KUP u rukometu, tenis i šah.

Događaju su prisustvovali Nebojša Buzej, pomoćnik gradonačelnika Bora, Milan Ilijić, pomoćnik gradonačelnika Bora, Jelena Stojilković, članica Gradskog veća grada Bora, Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, Slobodan Popović, sportski direktor Plazma Sportskih igara mladih, Katarina Jakovljev, marketing menadžer kompanije Wiener Städtische osiguranje, kao i Sanjin Greda, direktor komercijalne prodaje za Centralnu Srbiju u kompaniji Wiener Städtische osiguranje.

Milan Ilijić, pomoćnik gradonačelnika Bora, zahvalio je organizatorima Plazma Sportskih igara mladih, svim partnerima, kompaniji Wiener Städtische osiguranje, sportskim radnicima, trenerima, volonterima i svima koji su dali doprinos da Bor i ove godine bude dobar domaćin. Ilijić je istakao značaj bavljenja sportom za pravilan razvoj dece, usvajanje zdravih navika i negovanje pravih životnih vrednosti, naglasivši da Grad Bor već godinama ima odličnu saradnju sa Plazma Sportskim igrama mladih.

Predsednica Plazma Sportskih igara mladih Marija Mihajlović poželela je sreću svim takmičarima, zahvalila se domaćinima na sjajnom gostoprimstvu i istakla dobru saradnju sa Gradom Borom. Posebno je naglasila značaj podrške kompanije Wiener Städtische osiguranje i dugogodišnjeg partnerstva kroz Wiener Städtische KUP u rukometu.

„Ovogodišnja sezona Plazma Sportskih igara mladih u Srbiji bila je rekordna po broju učesnika i još jednom je pokazala koliko je važno da deci omogućimo kvalitetne sportske sadržaje i priliku da se potpuno besplatno bave sportom. Posebno smo ponosni što smo i ove godine u okviru Wiener Städtische KUP-a okupili veći broj učesnika nego prethodne sezone, što je potvrda da zajedno radimo pravu stvar. Zahvalni smo kompaniji Wiener Städtische osiguranje na dugogodišnjoj podršci i partnerstvu, jer zajedno ne gradimo samo sportska takmičenja, već stvaramo prilike za zdravo odrastanje, nova prijateljstva i usvajanje pravih životnih vrednosti kod dece širom Srbije“, poručila je Marija Mihajlović.

Takmičarski dan održan je 2. jula, kada su se mladi sportisti nadmetali u rukometu, tenisu i šahu. Rukomet i tenis igrani su na terenima Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“, dok je takmičenje u šahu održano u Hotelu „Jezero“.

U okviru Wiener Städtische KUP-a u rukometu, prvo mesto u konkurenciji devojčica osvojila je ekipa Gracije sa Dunava iz Apatina, dok je u konkurenciji dečaka najbolja bila ekipa RK Metaloplastika iz Šapca. Obe ekipe izborile su plasman na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u Splitu.

U šahu, u konkurenciji devojčica 2015. godišta, prvo mesto osvojila je Sofija Milošević iz Beograda, dok je druga bila Natalija Vujičić iz Beograda. U konkurenciji dečaka 2015. godišta najbolji je bio Matija Arsenijević iz Požarevca, dok je drugo mesto osvojio Filip Đorđević iz Niša.

U kategoriji šah 2011. godište, kod devojčica je prvo mesto osvojila Milica Vujičić iz Beograda, a drugo Justina Milošević iz Beograda. U konkurenciji dečaka najbolji je bio Nikola Rakić iz Požarevca, dok je drugo mesto pripalo Aleksi Radniću iz Subotice.

U tenisu, u konkurenciji devojčica, prvo mesto osvojila je Višnja Mitić iz Niša, dok je druga bila Petra Stanisavljević iz Niša. Kod dečaka, pobednik je Viktor Đurđić iz Niša, dok je drugo mesto osvojio Dejan Vučković iz Subotice.

Dodeljena su i pojedinačna priznanja najboljima u okviru Wiener Städtische KUP-a u rukometu. U konkurenciji devojčica, za najbolju golmanku proglašena je Anđela Nikić iz ekipe SRU Mionica, najbolji strelac bila je Tamara Bunjevac iz ekipe Gracije sa Dunava, dok je priznanje za najbolju igračicu pripalo Eleni Belić iz ekipe Gracije sa Dunava.

U konkurenciji dečaka, za najboljeg golmana proglašen je Andrija Kuburović iz ekipe ORK Užice, najbolji strelac bio je Damjan Sofronić iz RK Metaloplastika, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Marku Saviću iz RK Metaloplastika.

Prvoplasirane ekipe u okviru Wiener Städtische KUP-a u rukometu, kao i prvoplasirani i drugoplasirani takmičari u šahu i tenisu, ostvarili su plasman na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu.

Na dodeli medalja prisutnima se obratio i Sanjin Greda, direktor komercijalne prodaje za Centralnu Srbiju u kompaniji Wiener Städtische osiguranje.

„Ponosni smo što je kompanija Wiener Städtische osiguranje i ove godine deo Plazma Sportskih igara mladih i projekta koji podržava decu da se aktivno bave sportom. Deca su pokazala veliki timski duh, energiju, odgovornost i pravo sportsko viteštvo, a upravo je glavna poruka ovakvog događaja – aktivno danas za zdravije sutra. U ime kompanije Wiener Städtische osiguranje čestitam svim učesnicima na prikazanoj energiji, fer-pleju i sportskom duhu“, izjavio je Sanjin Greda.

Pored sportskih nadmetanja, za učesnike je organizovan i zabavni program, pa će deca 3. jula u popodnevnim časovima imati priliku da obiđu Zoološki vrt u Boru i uživaju u sadržajima na gradskim bazenima, nastavljajući tako tradiciju Plazma Sportskih igara mladih da sport povezuju sa druženjem, novim prijateljstvima i nezaboravnim uspomenama.

Nakon Bora, Državna finala Plazma Sportskih igara mladih nastavljaju se u Beogradu, Požarevcu i Čačku. Beograd će od 5. do 7. jula biti domaćin državnih finala u odbojci, odbojci na pesku i stonom tenisu, Požarevac će od 8. do 11. jula ugostiti Coca-Cola CUP i Telekom Srbija KUP u malom fudbalu, dok će Čačak od 15. do 18. jula biti domaćin državnih finala u Lino igri između dve vatre, Basketu 3×3 Sprite Cup i atletskoj trci na 60 metara.

Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci partnera i sponzora, a posebno Vladi Republike Srbije i gradovima domaćinima koji prepoznaju značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade generacije. Podršku takođe pružaju generalni sponzor Bambi, Coca-Cola HBC Srbija, Telekom Srbija, Dunav osiguranje, Vienna Insurance Group, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation for Children, Banka Poštanska štedionica i Podravka, čija kontinuirana podrška doprinosi razvoju i rastu Plazma Sportskih igara mladih.

Sve informacije o takmičenjima, rasporedima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim društvenim mrežama Plazma Sportskih igara mladih.

Saopštenje i fotografije: Sportske igre mladih