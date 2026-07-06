VELIKI POŽAR U OBREŽU, IZGORELO VIŠE HEKTARA PŠENICE

Požar koji je zahvatio poljoprivredne useve u Obrežu pričinio je veliku materijalnu štetu. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, vatra je zahvatila više hektara pšenice, a brzom širenju požara doprineli su visoke temperature, suvo rastinje i vetar. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku izbijanja požara, dok će razmere štete biti poznate nakon što nadležne službe obave procenu.

Nadležni upućuju apel svim građanima da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi i na poljoprivrednim površinama. Podsećaju da je strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, kao i bacanje opušaka, jer i najmanja nepažnja može izazvati požar sa nesagledivim posledicama.

U uslovima visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara, neophodno je odgovorno ponašanje svih građana kako bi se sačuvali usevi, imovina i životna sredina. Ukoliko se primeti požar, potrebno je odmah obavestiti nadležne službe kako bi se omogućila brza intervencija i sprečilo dalje širenje vatre.

Izvor: temnic.info