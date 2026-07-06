Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

GRADSKI ODBOR SNS-a U KRUŠEVCU ORGANIZOVAO VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ČITLUKU

ByGoran Nikolić

jul 6, 2026

Gradski odbor Srpske napredne stranke Kruševac u nedelju je organizovao je Veliki skup ove stranke u Čitluku, koji je održan ispred Doma kulture i koji je okupio veliki broj meštana Čitluka, okolnih mesta, kao i stranačkih funkcionera i simpatizera. Okupljenima su se obratili Bratislav Gašić, član predsedništva Srpske napredne stranke i ministar odbrane i Adrijana Mesarović, ministarka privrede.

Skup u Čitluku predstavlja nastavak velikih okupljanja koje organizuje kruševački odbor SNS-a, nakon održanih u Velikom Šiljegovcu i Lomnici. Cilj je neposredan razgovor sa građanima kako bi se čule sugestije i primedbe radi daljeg lokalnog i regionalnog razvoja.Skup je obuhvatio i bogat kulturno-umetnički i zabavni program.

By Goran Nikolić

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