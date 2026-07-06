Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

ByGoran Nikolić

jul 5, 2026

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 32°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i moguću kišu. Temperatura do 29°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 27 do 31°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

U utorak u Kruševcu promenljivo vreme, bez najavljenih padavina. Temperatura od 17 do 29°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 27 do 31°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu promenljivo vreme. Temperatura od 16 ujutru do 31°C tokom dana.

U Srbiji u četvrtak iznad većeg dela pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 25 do 29°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo vreme. Temperatura od 19 do 28°C.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano tokom celog dana. Temperatura od 13 do 30°C.

U subotu u Kruševcu sunčano, sa manjim periodima oblačnosti. Temperatura od 15 ujutru do 32°C tokom dana.

U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano tokom dana. Temperatura od 19 do 32°C.

Prognoza vremena za Srbiju od 09. do 14. jula 2026. godine: Pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se kao retka pojava očekuju u periodu od 11. do 13. jula. Dnevna temperatura i dalje u granicama proseka za ovo doba godine (od 26 do 31°C).

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Hronika Vesti

APEL MUP-A MLADIM VOZAČIMA DA POŠTUJU SAOBRAĆAJNE PROPISE

jul 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

VELIKI POŽAR U OBREŽU, IZGORELO VIŠE HEKTARA PŠENICE

jul 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

BOR USPEŠNO OTVORIO SERIJU DRŽAVNIH FINALA PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

jul 3, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

05.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Hronika Vesti

APEL MUP-A MLADIM VOZAČIMA DA POŠTUJU SAOBRAĆAJNE PROPISE

05.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

VELIKI POŽAR U OBREŽU, IZGORELO VIŠE HEKTARA PŠENICE

05.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

BOR USPEŠNO OTVORIO SERIJU DRŽAVNIH FINALA PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

03.07.2026. Goran Nikolić