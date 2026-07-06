UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 32°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.
U ponedeljak u Kruševcu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i moguću kišu. Temperatura do 29°C.
U Srbiji u utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 27 do 31°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.
U utorak u Kruševcu promenljivo vreme, bez najavljenih padavina. Temperatura od 17 do 29°C.
U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 27 do 31°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.
U sredu u Kruševcu promenljivo vreme. Temperatura od 16 ujutru do 31°C tokom dana.
U Srbiji u četvrtak iznad većeg dela pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 25 do 29°C.
U četvrtak u Kruševcu promenljivo vreme. Temperatura od 19 do 28°C.
U petak u Kruševcu pretežno sunčano tokom celog dana. Temperatura od 13 do 30°C.
U subotu u Kruševcu sunčano, sa manjim periodima oblačnosti. Temperatura od 15 ujutru do 32°C tokom dana.
U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano tokom dana. Temperatura od 19 do 32°C.
Prognoza vremena za Srbiju od 09. do 14. jula 2026. godine: Pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se kao retka pojava očekuju u periodu od 11. do 13. jula. Dnevna temperatura i dalje u granicama proseka za ovo doba godine (od 26 do 31°C).
Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.