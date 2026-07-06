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APEL MUP-A MLADIM VOZAČIMA DA POŠTUJU SAOBRAĆAJNE PROPISE

ByGoran Nikolić

jul 5, 2026

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apelovala je danas na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, kao i da brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima.

U saopštenju se mladi vozači upozaravaju na pridržavanje svih ograničenja koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno.

Naime, rano jutros u Surčinu i Banji Koviljači dogodile su se dve teške saobraćajne nezgode u kojima su život izgubile tri mlade osobe.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je 22-godišnji vozač putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva 18-godišnjaka – vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila.

Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima.

Jedna nepromišljena odluka ili trenutak nepažnje mogu imati tragične i nenadoknadive posledice, te MUP još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti na putevima, navodi se u saopštenju.

By Goran Nikolić

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