KRUŠEVAČKI GIMNAZIJALCI PROSLAVILI POSLEDNJI NASTAVNI DAN

Za maturante Gimnazija danas je bio poslednji nastavni dan. Tradicionalno organizovali su žurku povodom završetka srednje škole.

Svršeni kruševački gimnazijalci su, kako je to već običaj godinama unazad, nosili identične majice na kojima je oznaka njihovog odeljenja i slogan za rastanak. Uz muziku i igru oprostili su se od srednjoškolskih dana.

Učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i đaci osmog razreda sa školom završavaju sedam dana kasnije, tačnije 29. maja.

Za učenike od prvog do sedmog razreda poslednji radni dan u ovoj školskoj godini je 12. jun, a za sve ostale srednjoškolce 19. jun.